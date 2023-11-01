Caz tutkunları yeniden Ankara'da buluşuyor

Caz Derneğinin bu yıl 27’ncisini sanatseverlerle buluşturacağı “Uluslararası Ankara Caz Festivali” başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle gelenekselleştirilen “Uluslararası Ankara Caz Festivali” 15 Kasım’da caz tutkunlarıyla buluşacak. Konserlerden söyleşilere, sergilerden eğitim etkinliklerine kadar çok renkli bir programla müzikseverleri ağırlayacak festivalin teması ‘Caz ve Özgürlük’ olacak.

Caz müziğin önemli isimlerinden Kerem Görsev konseri ile dinleyicilere “merhaba” diyecek olan festival 10 gün sürecek. Festivale CP Ankara Hotel, Altınel Hotel & Convention Center, Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları, Türk Amerikan Derneği, Last Penny Büklüm, Samm’s Bistro ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi gibi mekanlar ev sahipliği yapacak.

Konser biletlerinin biletinial.com internet sitesi üzerinden satışa sunulduğu festivalde birçok etkinlikte ücretsiz olacak. Festivalin dijital söyleşileri de Caz Derneğinin YouTube kanalından yayımlanacak. 27. Uluslararası Ankara Caz Festivali’nin programına ise www.cazdernegi.org adresinden ulaşılabiliyor.