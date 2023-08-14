Cazibe merkezi olacak kent meydanında cami inşaatı yükseliyor

Çayırova’nın yeni cazibe merkezi olacak kent meydanında cami inşaatı hızla yükseliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla yapımına başlanan ve ilçeye değer katacak projeler arasında yer alan kent meydanında, ekipler yoğun tempoda imalatı sürdürüyor. Çayırovalılar için yeni nefes alma yeri olacak kent meydanı 25 bin metrekare alana kurulacak. Alt katında sergi ve sosyal alanı olan camisi, otoparkı, yürüyüş-bisiklet yolu, kuru havuzu, amfisi, paten pisti, kafeteryası, fitness, dinlenme, çocuk oyun alanları ile Çayırova’nın yeni cazibe merkezi olacak kent meydanında cami inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Çayırova’nın ilerleyen yıllarda oluşabilecek otopark sorununa çözüm olması amacıyla yerin altına inşa edilen 3 katlı kapalı otoparkın kaba inşaatının tamamlanmasının ardından çalışmalarına yoğunluk kazandıran ekipler, cami inşaatına da aralıksız şekilde devam ediyor. Otopark alanının üstüne inşa edilen cami inşaatı şekilleniyor. Kent meydanındaki cami inşaatı bir yandan yükselmeye devam ederken, peyzaj çalışmalarının da en kısa sürede başlayacağı belirtildi. Çayırova’ya kimlik kazandıracak ve vatandaşların yeni yaşam alanı haline gelecek kent meydanı projesinin hızla tamamlanarak, halkın hizmetine açılması hedefleniyor.