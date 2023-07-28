Cazibe merkezi olacak projede çalışmalar yüzde 35 seviyesine ulaştı

Darıca Millet Bahçesi 3. Etap proje çalışmalarında ilerleme oranı yüzde 35 seviyesine ulaştı. 180 dönümlük arazi üzerinde projelendirilen Darıca Millet Bahçesi 3. etabın önemli ayağı olan Millet Kıraathanesi ise giderek şekilleniyor.

İnşa ettiği millet bahçeleriyle Kocaeli’ni daha yeşil ve daha çok nefes alan bir kente dönüştürmeyi amaçlayan büyükşehir belediyesi, 3. Etap projesi ile daha da genişleyecek olan Darıca Millet Bahçesi’nde durmaksızın çalışmaya devam ediyor. Bu bağlamda büyükşehirin ilk olarak Darıca’da hizmete açtığı Millet Bahçesi, Gebze bölgesinde yaşayan vatandaşlar için nefes ve etkinlik alanı oluyor. Vaktini açık havada değerlendirmek isteyenler, deniz manzaralı oturma alanlarında piknik yapma imkanı bulurken, yürüyüş parkuru ve dinlenme alanları ile de doğayla iç içe bir gün geçiriyor. Büyükşehir, yeşille mavinin buluştuğu Darıca Millet Bahçesi’nde vatandaşın sosyal yaşam alan ihtiyacını artırıyor. Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı ile başlayan, 2. etabıyla da Darıca ile Eskihisar’ı sahilden birleştiren Darıca Millet Bahçesi, büyükşehirin 3. etap projesiyle cazibesine cazibe katacak. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın kontrolünde devam eden çalışmalarda işin ilerleme oranı yüzde 35 seviyesine ulaştı. 180 dönümlük arazi üzerinde projelendirilen Darıca Millet Bahçesi 3. etabın önemli bir ayağı olan Millet Kıraathanesi ise giderek şekilleniyor. Darıca Millet Bahçesi 3. Etap projesinde Millet Kıraathanesi ve meydanı, giriş ve karşılama meydanındaki yansıma havuzları ve dinlenme alanları, Türk İslam bahçesi, koku bahçesi, gülistan, oturma alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, dinlenme alanları olacak.

Kitap okumanın adresi olacak

3 bin 260 metrekare alanda hizmet verecek Millet Kıraathanesi ise 7’den 70’e herkesin doğayla baş başa kitap okuduğu yer olacak. Buna göre 300 kişilik yetişkin kütüphanesi, 80 kişilik çocuk kütüphanesi, 160 kişilik çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu, workshop alanı ve açık hava kitap okuma alanları Millet Kıraathanesi’nde bulunacak. Büyükşehir, Darıca Millet Bahçesi’nde trafiğin rahatlaması için otopark sayısını da artırıyor. Millet Kıraathanesinin hemen yanına 227 araç kapasiteli otopark inşa eden Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 900 ve 100 araçlık olmak üzere iki ayrı noktaya daha otopark alanı hazırlıyor. Çalışma dahilinde 4 kilometrelik yeni yol da inşa eden büyükşehir ekipleri böylece sürüş konforunu ve güvenliğini artırmış oldu.