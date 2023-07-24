Cazın Ritmiyle, sinemanın büyüsü Ataşehir'de buluşuyor

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “2. Caz ve Sinema Günleri” 4-6 Ağustos 2023 tarihleri arasında Ataşehir AtaPark’ta gerçekleştirilecek.

Sıcak yaz aylarına hafif ve tatlı bir serinlik katacak “2. Caz ve Sinema Günleri” etkinliğinde, Türkiye’nin önde gelen müzisyenlerinin yanı sıra müzik türünde tüm dünyada ses getiren sinema filmleri Türkçe altyazılı olarak caz severlerle buluşacak. Katılımcılar, caz müziğinin coşkusunu ve sinemanın büyüsünü bir arada hissederek keyif dolu bir festival atmosferi yaşayacak.

4-5-6 Ağustos akşamları her gün bir konserin ve sinema filminin yer alacağı etkinliğin ilk gününde, Türkiye’de caz gitar denince akla gelen ilk isimlerden olan Önder Focan, caz müziğin güçlü kadın vokallerinden Dilek Sert Erdoğan ile birlikte sahne alacak. Konserin hemen ardından da Hollywood’un son dönemde en çok ses getiren yönetmenlerinden olan Damien Chazelle’in şahaserlerinden “Whiplash” izleyicilerle buluşacak.

Ataşehir Belediyesi 2. Caz ve Sinema Günleri’nin ikinci gününde ise ülkemizin yeni dönemde en sevilen müzisyenlerinden olan, yaptığı müzikle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Evrencan Gündüz, Quartet projesiyle sahnede olacak. Konserin ardından sinema tarihinde müzik türünün kült filmlerinden olan ve içerisinde yer alan unutulmaz şarkılarla hiçbir zaman eskimeyen 1980 yapımı “The Blues Brothers” filminin gösterimi yapılacak.

Üçüncü ve son günde ise; yaptığı müzikle ve şarkılarıyla ülkemizin son dönemde parlayan ve fark oluşturan müzisyenlerinden Güler Özince sahne alacak. Konserin ardından da yine yönetmen Damian Chazelle’in sinema dünyasına yeni bir nefes getiren romantik müzikal temalı filmi “La La Land” cazseverlerle buluşacak.

Ataşehir AtaPark’ta düzenlenecek ve katılımın ücretsiz olacağı “Ataşehir Belediyesi 2. Caz ve Sinema Günleri” 4-6 Ağustos 2023 tarihleri arasında caz müziğin ritmiyle sinemanın büyüsünü bir araya getirecek.