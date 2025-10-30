Ceceli'den Yıldırımlılara unutulmaz gece

Cumhuriyet’in 102. yıl dönümü, Yıldırım’da düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşku içinde kutlandı. Mustafa Ceceli, Bayrak Alanı’nı dolduran binlerce vatandaşa unutulmaz bir akşam yaşattı.

Yıldırım’daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, kortej yürüyüşü ile başladı. Gökdere Meydanı’nda toplanan binlerce vatandaş, ellerinde bayraklarla, Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı’na yürüdü. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yan ısıra; AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüş coşkulu görüntülere sahne oldu.

Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı’nda son bulan kortej yürüyüşünün ardından Belediye Başkanı Oktay Yılmaz meydanı dolduran binlerce vatandaşa hitap etti. Tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Başkan Oktay Yılmaz, "Bugün; bir milletin varoluş mücadelesini, yeniden dirilişini ve istiklal iradesini taçlandıran kutlu bir günü, cumhuriyetimizin 102. yılını hep birlikte idrak ediyoruz. Cumhuriyet; küllerinden yeniden doğan bir milletin adıdır. Cumhuriyet; her türlü zorluğa rağmen ‘hür ve bağımsız yaşayacağız!’ diyen bir iradenin, ortak geleceğimizin adıdır. Bu topraklar yalnızca üzerinde yaşadığımız bir coğrafya değil, uğrunda bedel ödenmiş bir vatandır. Aziz milletimiz; Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da gösterdiği destansı kahramanlıkla tarihe yön vermiş; ardından cumhuriyet ile bu büyük yürüyüşü taçlandırmıştır" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyeti yaşatmak için her bir vatandaşa önemli görevler düştüğünü belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Bugün bizlere düşen görev; ecdadımızdan emanet aldığımız bu değerleri yaşatmak, güçlendirmek ve bizden sonraki nesillere daha kuvvetli bir şekilde teslim etmektir. Bu anlayışla; Yıldırım’da insanı merkeze alan, gençlerimize güvenen, bilimi, sanatı, kültürü ve üretimi önceleyen bir şehir vizyonunu hep birlikte inşa ediyoruz. Medeniyetimizin kadim mirasını korurken; çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğin Türkiye’si için daha güçlü donanımlarla yetişmesini önemsiyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyetin kuruluş ideallerinin, Türkiye Yüzyılı vizyonunda yeniden hayat bulduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "istikbal göklerdedir" sözü, artık sadece bir ideal değil; Hürkuş, Gökbey, Anka, Kızılelma, Akıncı gibi millî hamlelerle gerçeğe dönüşmüştür. Savunmada, teknolojide, sanayide, uzay çalışmalarında milletimiz; dünyanın öncü ülkeleri arasında yer almaya başlamıştır. Bu başarı; cumhuriyetin ilke ve hedeflerinin bugün de ne kadar güçlü bir karşılığa sahip olduğunun en somut göstergesidir. Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu "yurtta sulh, cihanda sulh" ideali; bugün bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın tesisinde etkin rol üstlenen Türkiye ile karşılığını bulmuştur. Masada ve sahada söz ve irade sahibi; bölgesinde lider, dünyada muteber bir konuma yükselen Türkiye, Cumhuriyetimizin asırlık yürüyüşünün gurur verici neticesidir" dedi.

Başkan Oktay Yılmaz’dan sonra kalabalığa hitap eden AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise, "Cumhuriyetimizin 102. Yaşı kutlu olsun. Cumhuriyeti kuran temel iradeyi ve vizyon bugün yeniden hayat buldu. Her alanda bağımsız ve güçlü bir Türkiye var. İnşallah bu güçlü Türkiye daha da büyüyecek ve yükselecek" ifadelerini kullandı. Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ise Cumhuriyeti yaşatmak için her bir vatandaşa önemli görevler düştüğü vurgulayıp, "Bu güzel ve coşkulu etkinliklerde bizleri buluşturup, Cumhuriyet ruhunu yaşatan Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, Bayrak Alanı’nı dolduran binlerce vatandaşa unutulmaz bir akşam yaşattı.