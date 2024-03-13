MediaMarkt’ın bağlı olduğu CECONOMY AG, 2022/23 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Kapsamlı bir sürdürülebilirlik stratejisi izleyen grup, yenilenebilir enerji kullanımını artırma, emisyonları azaltma, döngüsel ekonomiyi teşvik etme ve sosyal sorumluluğu destekleme konularında önemli adımlar atıyor.

Avrupa’nın önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt’ın bağlı olduğu CECONOMY AG, 2022/23 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Raporda, şirketin sürdürülebilir ürün ve hizmet yelpazesini genişletme, enerji tasarrufu önlemleri ve yenilikçi lojistik çözümleri gibi başlıklar dikkat çekiyor. 2030 iklim hedeflerine beklenenden erken bir zamanda ulaşarak sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir başarı elde eden grup, iş süreçlerini kademeli olarak daha çevre dostu hale getirmeyi ve ürün ve hizmetleriyle müşterilerinin daha sürdürülebilir bir yaşam sürmesini sağlamayı hedefliyor.

Sürdürülebilir ürün yelpazesi genişliyor

MediaMarktSaturn, müşterilerin sürdürülebilir ürün ve hizmetleri bir bakışta tanımasına yardımcı olmak için bunları kendi logosu olan Daha İyiye ile etiketliyor. Grup, sürdürülebilir ürün portföyünü 1730 yeni ürünle genişleterek, 2025 yılı hedefi olan 6 bin sürdürülebilir ürün sayısına doğru emin adımlarla ilerliyor. Mevcut durumda portföyünde bulunan 4 bin 933 sürdürülebilir ürünle grup, enerji tasarruflu, çevre dostu üretim ve paketleme yöntemleri sayesinde, müşterilerine daha uzun ömürlü ve yeniden kullanımı mümkün ürünler sunarak kaynak korumaya katkı sağlıyor.

Yenilenmiş ürünler ve onarım hizmetlerinde büyük bir talep artışı yaşandı

CECONOMY, 2022/23 mali yılı itibarı ile başlattığı Foxway iş birliği ile tüm mağazalarında ve online platformlarında geri satın alma hizmetini başarıyla sunuyor. Satın alınan ürün yelpazesi de önemli ölçüde artan bu hizmette; tabletler, akıllı saatler, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, kameralar, lensler ve oyun konsolları gibi ürün çeşitleri yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl 218 bin 476 kullanılmış ürün kuponla takas edildi. Bu da talebin üç kattan fazla arttığı anlamına geliyor. Grup, 2025 yılına kadar yılda 600 bin kullanılmış cihazı geri almayı hedefliyor; bu da sürdürülebilir tüketimi teşvik eden önemli bir adım olarak görülüyor.

Aynı zamanda, ürünlerin ömrünü uzatma amacıyla yapılan onarımlar da dikkate değer bir başarıya ulaştı. Geçtiğimiz mali yılda, şirketin atölyelerinde ve mağazalardaki akıllı servis noktalarında toplam 3,2 milyon cihazın onarımı gerçekleştirildi. Bu onarımlarla, 9 bin 300 tonluk potansiyel elektronik atığın önlenmesine katkıda bulunuldu. Bu girişimler hem tüketiciler için değer oluşturuyor hem de çevresel sürdürülebilirliğe önemli bir katkı sağlıyor.

Grup, 2030 iklim hedeflerine önceden ulaştığını duyurdu

Grup, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir başarıya da imza attı. Şirket, 2032/33 mali yılı sonuna kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını (şirketin doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonları) toplamda yüzde 58,8 oranında azaltma hedefi koymuştu. Şirket, 2022/23 mali yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 39 oranında emisyon azaltımı sağlayarak, bu hedefin büyük kısmının şimdiden gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu durum, CECONOMY’nin 2032/33 yılı için belirlenen hedeflerine ve küresel 2030 iklim hedeflerine, planlanandan çok daha erken bir şekilde ulaşılacağını gösteriyor.

Şirket, aynı zamanda, kullanılan elektriğin yüzde 92’sini doğrudan alternatif enerji kaynaklarından sağlama başarısını göstererek, yenilenebilir enerji kullanımında da önemli bir ilerleme kaydetti.

Sıfıra yakın emisyonlu teslimat yatırımı

Grup, sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir adım daha attı ve çok kanallı ağının bir parçası olarak, büyükşehirler ve şehirlerde sürekli genişleyen teslimat merkezleri ağını kurdu. Bu merkezler, müşteri teslimatlarını, mağaza teslimatlarını ve iadeleri tek bir araçta birleştirerek, rota optimizasyonu sayesinde hem yol kat etme verimliliğini artırıyor hem de karbondioksit emisyonlarını azaltıyor.

Bu çabaların bir parçası olarak, grup, özellikle Almanya’da, karbondioksit emisyonlarını belirgin şekilde azaltan ve elektrikli araç filolarının kullanımını artıran lojistik hizmet sağlayıcılarıyla iş birliği yapıyor. İspanya ve İsviçre’deki pazarlarda doğrudan müşterilere yapılan teslimatlarda giderek artan bir şekilde elektrikli araçlar kullanılıyor; bu sayede şimdiden 34 şehirde sıfıra yakın emisyonlu teslimatlar gerçekleştirilebiliyor. Grup, 2025/26 yılına kadar 80 şehirde sıfıra yakın emisyonlu dağıtım kapasitesine ulaşmayı planlıyor.

Şirket, “mağazadan sevkiyat” lojistik modelini de yeniden düzenleyerek, teslimatların en yakın mağazadan yapılmasını sağlıyor. Bu sistem, karbondioksit tasarrufu açısından büyük bir potansiyel sunuyor ve grubun çevresel ayak izini daha da azaltma hedefine katkıda bulunuyor. Bu girişimler, CECONOMY’nin sıfıra yakın emisyonlu bir geleceğe yönelik kararlılığını ve çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığını gösteriyor.