Cedi'li Cleveland, Miami Heat'i farklı geçti

NBA’de Cleveland Cavaliers, Miami Heat’i 113-87 mağlup etti. Cleveland’da milli basketbolcu Cedi Osman, 20 sayı, 12 ribaunt, 3 asistle oynadı.

NBA’de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. Houston Rockets, evinde mücadele ettiği Los Golden State Warriors’a 127-120 kaybetti ve bu sezon 14. mağlubiyetini yaşadı. Houston’da Kevin Porter Jr. 30 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, Jabari Smith Jr. 22 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve milli basketbolcu Alperen Şengün 4 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ile oynadığı karşılaşmada yenilgiye engel olamadılar. NBA’de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Golden State Warriors’da Klay Thompson 41 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ve Stephen Curry 33 sayı, 6 ribaunt, 15 asist ile galibiyetin mimarı oldular.

Doğu Konferansı’nda Cleveland Cavaliers, Miami Heat’i konuk ettiği karşılaşmayı 113-87 kazandı. Cleveland’da Darius Garland 25 sayı, 2 ribaunt, 7 asist ve milli oyuncu Cedi Osman 20 sayı, 12 ribaunt, 3 asistle galibiyette önemli rol oynadılar.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 103 - Charlotte Hornets: 102

Sacramento Kings: 137 - Detroit Pistons: 129

Brooklyn Nets: 127 - Memphis Grizzlies: 115

Housten Rockets: 120 - Golden State Warriors: 127

Cleveland Cavaliers: 113 - Miami Heat: 87

Dallas Mavericks: 97 - Denver Nuggets: 98

Los Angeles Lakers: 123 - San Antonio Spurs: 92