Cedi Osman: 'Ben milli formayı reddetmedim'

Milli basketbolcu Cedi Osman, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun "Bizim yanımıza gelip, milli takımda oynamak istemediğini söyledi. Biz de o süreçten sonra kimseyi buraya zorla getirmeyiz" açıklamalarına cevap vererek, "Ben milli formayı reddetmedim" dedi.

NBA ekiplerinden San Antonio Spurs’te forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun açıklamalarına cevap verdi. Cedi Osman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Dünyanın çok daha önemli konularla, acılarla imtihan edildiği günlerde, kişisel bir konuyla ilgili sizleri meşgul etmek istemezdim. Formasını hatayım boyunca gururla taşıdığım Milli Takım’ın bir tartışma konusu olmasından derin bir üzüntü duyuyorum. Tam da bu yüzden gerçeklerin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadar tüm kategorilerde 178 kez milli formayı giydim. Yaşananlar ne olursa olsun, görev verildiğinde elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim. Son 6 sezonu NBA’de olmak üzere 10 senedir en üst seviyede basketbol oynuyorum. Bu sene yılların verdiği mental ve fiziksel yorgunluğun artık sağlığımı da etkilediğini fark etmeye başladım. 2 Haziran 2023 tarihinde, kimseyi mağdur etmemek adına, milli takım kadrosu açıklanmadan önce federasyon yetkilileriyle bir araya gelip bu seneki FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’ndan izin istedim. Bu dönemi dinlenerek ve rehabilite olarak geçirmek istediğimi söyledim. Toplantıda Federasyon Başkanımız Hidayet Türkoğlu ve milli takım yetkililerimiz de vardı. Kendileri de konuya olumlu şekilde yaklaştı, onay verdi, hatta oluşabilecek olumsuz bir algıya karşı beni korumak istediklerini de belirttiler. Ben milli formayı reddetmedim. Benim için ay-yıldızlı formadan daha değerli bir forma yoktur. Ama Kimsenin de beni kamuoyunun önüne atmasına izin vermem. Hakkımda yapılan suçlamaları asla kabul etmediğimi ve gerçekleri söylemeye devam edeceğimi bilmenizi isterim” diye konuştu.