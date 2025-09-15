Cedi Osman: 'Ülkemize madalya getirdiğimiz için çok mutluyuz'

Milli basketbolcu Cedi Osman, EuroBasket 2025 finalinde Almanya’ya kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak gümüş madalya kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Alperen Şengün ise takımın genç olduğunu ve ilerde daha çok final oynayacaklarına inandığını dile getirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın (EuroBasket 2025) finalinde Almanya’ya 88-83’lük skorla yenilerek Avrupa ikincisi oldu. Avrupa şampiyonası tarihinde ikinci kez gümüş madalya kazanan 12 Dev Adam, organizasyonun ardından bugün Türkiye’ye döndü. Havalimanından çıkışın ardından milli basketbolcular Cedi Osman ve Alperen Şengün, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Finalde kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak gümüş madalya kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen kaptan Cedi Osman, "Gerçekten en iyi şekilde temsil ettik. Umarım herkesi gururlandırmışızdır. Gönül isterdi buraya altın madalyayla dönelim ama olmadı. Herkesin emeğine sağlık, herkes çok iyi çalıştı. Çok güzel bir aile ortamı oluşturduk. İnşallah önümüzdeki senelerde tekrar şansımızı deneyip kupayla döneriz. Sonuçta 24 sene sonra finale çıktık. Ülkemize madalya getirdiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Final maçının kırılma anının son iki dakika olduğunu aktaran Cedi, "38 dakika boyunca oyun kontrolü bizim elimizdeydi. Son iki dakikada o kontrolü kaybettik. Almanya da çok yetenekli ve tecrübeli bir takım, dünya şampiyonu olmuş bir takım. Biz hiçbir şekilde korkmadık, çekinmedik. Çıktık ve aslanlar gibi oynadık. Ama maalesef sondaki kontrol kaybıyla maçı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Alperen Şengün: "İnşallah daha çok final göreceğiz"

Milli basketbolcu Alperen Şengün ise, "38 dakika öndeydik, son iki dakika kaybettik. Sonuç olarak bu finalleri gören bir Almanya var. Biz daha ilk defa burayı gördük. Onlar son iki dakika tecrübeli ve sakin kaldılar. Maalesef maçı orada kaybettik. Hepimiz daha genciz, inşallah daha çok final göreceğiz. Tecrübelendik. İnşallah ileride bu hataları yapmayız" diye konuştu.