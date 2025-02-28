Cedi Osman Akademi'den Silivri'de Verimli Söyleşi

Cedi Osman Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Caner Osman ve Genel Koordinatör Hasan Serbest, sporcular ve velilerle bir araya geldi

Cedi Osman Akademi’nin Silivri temsilciliğinde düzenlenen söyleşi etkinliğinde, Yönetim Kurulu Başkanı Caner Osman ve Akademi Genel Koordinatörü Hasan Serbest, sporcular ve velilerle buluştu. Sporcuların gelişimine katkı sağlayan bu verimli etkinlikte, basketbol eğitimi ve sporcu gelişimi üzerine önemli konular ele alındı.

Etkinliğe katılımlarıyla destek veren Caner Osman ve Hasan Serbest’e teşekkür eden yetkililer, sporcuların hem bireysel hem de takım halinde gelişimlerini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.