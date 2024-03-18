Cedi Osman'ın 10 sayı kaydettiği maçta Spurs, Nets'i uzatmada yendi

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs, konuk ettiği Brooklyn Nets'i uzatmaya giden maçta 122-115'lik skorla mağlup etti. Cedi Osman, müsabakada 10 sayı, 3 ribaund üretti.

Cedi Osman'ın 10 sayı kaydettiği maçta Spurs, Nets'i uzatmada yendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

NBA’de milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği San Antonio Spurs, konuk ettiği Brooklyn Nets’i uzatmaya giden maçta 122-115’lik skorla mağlup etti. Cedi Osman, müsabakada 10 sayı, 3 ribaund üretti.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 7 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Batı Konferansı ekibi San Antonio Spurs, sahasında Doğu Konferansı temsilcisi Brooklyn Nets’i uzatma sonunda 122-115’lik skorla yendi. Sezonun 15. galibiyetini alan Batı Konferansı son sırasındaki Spurs’te Victor Wembanyama 33 sayı, 15 ribaund, 7 asist ve 7 blok, Devin Vassell 25 sayı ve 8 asist, Keldon Johnson da 24 sayı ve 5 ribaundla oynadı. Cedi Osman ise 14 dakika parkede kaldığı mücadeleyi 10 sayı ve 3 ribaundla tamamladı. 42. yenilgisini yaşayan konuk takım Nets’te Cam Thomas 31, Dennis Schroder de 19 sayı kaydetti.

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Celtics’ten üst üste 5. galibiyet

Ligde şu ana kadar play-off’lara kalmayı garantileyen tek takım Boston Celtics, deplasmanda karşılaştığı Washington Wizards’ı 130-104’lük skorla yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti. Bu sezon 53. galibiyetini alan Doğu Konferansı lideri Celtics’te Jayson Tatum 30 sayı, 6 ribaund ve 6 asist, Sam Hauser de tamamı üç sayı olmak üzere 30 sayıyla galibiyete katkı sağladı. 57. mağlubiyetini yaşayan Doğu Konferansı son sırasındaki Wizards’ta ise Jordan Poole’un 31 sayı ve 4 asistlik performansı yenilgiyi engelleyemedi.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Milwaukee Bucks: 140 - Phoenix Suns: 129

Detroit Pistons: 101 - Miami Heat: 104

Dallas Mavericks: 107 - Denver Nuggets: 105

Washington Wizards: 104 - Boston Celtics: 130

Orlando Magic: 111 - Toronto Raptors: 96

San Antonio Spurs: 122 - Brooklyn Nets: 115 (Uzatmada)

Los Angeles Clippers: 93 - Atlanta Hawks: 110