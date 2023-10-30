Cedi Osman'lı San Antonio, Clippers'a mağlup oldu

NBA’de milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği San Antonio Spurs, konuk olduğu San Antonio Clippers’a 123-83 mağlup oldu. Clippers’ta 21 sayı, 4 asist ve 3 ribaund ile Kawhi Leonard mücadelenin en skorer ismi olurken, Cedi Osman 12 sayı, 1 asist ve 1’de ribaund ile müsabakayı tamamladı.

NBA’de normal sezon 5 maç ile devam etti. Batı Konferansı ekiplerinden San Antonio Spurs, deplasmanda San Antonio Clippers’a 123-83 mağlup oldu. Clippers’ta 21 sayı, 4 asist ve 3 ribaund ile mücadeleyi tamamlayan Kawhi Leonard, karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibinde Paul George ve Russell Westbrook 19’ar sayıyla katkı verdi. Spurs’ta ise Devin Vassell’in 14, Victor Wembanyama’nın 11 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Konuk ekipte 16 dakika parkede kalan milli basketbolcu Cedi Osman, 12 sayı, 1 asist ve 1 ribaund katkısı sağladı.

Alperen Şengün’ün 19 sayısı Houston’a galibiyet için yeterli olmadı

Batı Konferansı ekiplerinin karşı karşıya geldiği mücadelede Houston Rockets, konuk ettiği Golden State Warriors’a 95-106’lık skorla yenildi. Golden State’te Stephen Curry 24 sayı, 7 ribaund ve 6 asist, Klay Thompson 21 sayı, 4 ribaund ile galibiyetin mimarı oldular. Houston’da ise Jalen Green’in 21 sayı, 9 ribaund ve 1 asistti yenilgiyi engelleyemedi. Karşılaşmada Houston formasıyla 33 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün de 19 sayı, 7 ribaund ve 5 asistlik performans sergiledi.

NBA’de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:

Houston Rockets: 95 - Golden State Warriors: 106

Milwaukee Bucks: 110 - Atlanta Hawks: 127

Philadelphia 76ers: 126 - Portland Trail Blazers: 98

Los Angeles Clippers: 123 - San Antonio Spurs: 83

Sacramento Kings: 132 - Los Angeles Lakers: 128