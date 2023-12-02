Cedric Bakambu 2. golünü attı

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Cedric Bakambu, Pendikspor maçında attığı golle bu sezon 2. kez gol sevincini yaşadı.

Cedric Bakambu 2. golünü attı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Galatasaray’ın Demokratik Kongolu futbolcusu Cedric Bakambu, Pendikspor maçında attığı golle bu sezon 2. kez gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Pendikspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Demokratik Kongolu futbolcusu Cedric Bakambu kaydetti. Müsabakanın 69. dakikasında ceza sahası dışından Dries Mertens’in şutunda dönen topu tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Bayern Münih maçının ardından 2. kez gol sevinci yaşadı.

Maça yedek başlayan Cedrid Bakambu, 64. dakikada Sergio Oliveira’nın yerine oyuna dahil oldu.