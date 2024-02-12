Çekici üzerindeki minibüs alevlere teslim oldu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çekici üzerine yüklenen minibüs alev alev yandı.

Çekici üzerindeki minibüs alevlere teslim oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çekici üzerine yüklenen minibüs alev alev yandı.

Olay, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce arıza yaparak yangının çıktığı minibüs, tamirhaneye götürülmek için çekiciye yüklendi. Bu sırada minibüste yeniden yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin de çalışmasıyla yangın söndürüldü.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.