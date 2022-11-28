Çekişmeli maçın galibi Nilüfer Belediyespor

Erkekler Hentbol Süper Lig’in 10. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, Mihalıççıkspor’u evinde ağırladı. Nilüfer Belediyespor, çekişmeli geçen bir mücadelenin ardından rakibi Mihalıççıkspor’u 32-29 yenmeyi başardı.

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Hentbol Süper Lig’in 10. haftasında Mihalıççıkspor’u konuk etti. Üçevler Spor Salonu’ndaki maça her iki takım, “Kadına karşı şiddet cehalet ve suçtur” yazılı pankartla çıktı. Maça etkili başlayan taraf, konuk ekip Mihalıççıkspor oldu. Eskişehir ekibi, ilk 15 dakikada 10-6 üstünlük yakaladı. Bu skorun ardından Nilüfer Belediyespor Başantrenörü Hakan Günal mola alarak, takımına taktikler verdi. Molanın ardından kötü gidişi durduran Nilüferli hentbolcular, etkili ataklarıyla ilk yarının sonunda 15-15’lik beraberliği yakaladı.

Maçın ikinci yarısının başlamasıyla birlikte seyirciler çekişmeli ve keyifli bir maç izlemeye başladılar. Karşılıklı atılan gollerle maçta heyecan, her geçen dakika daha da arttı. Maçın son 5 dakikasına 28-27 Nilüfer Belediyespor üstünlüğü ile girildi. Son anlarda tecrübeli oyuncuları ile maça ağırlığını koyan Nilüfer Belediyespor, müsabakadan 32-29 galip ayrıldı. Nilüfer Belediyespor, 11. hafta maçında 3 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Ümraniye Belediyespor ile karşılaşacak.