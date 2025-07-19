Çekmeköy'de 'Halk Kafe' düzenlenen törenle hizmete açıldı

Çekmeköy Belediyesi, Merkez Mahallesi’nde uzun yıllardır özel bir işletmenin kullandığı, eski adıyla "İspinoz Kafe" olarak bilinen alanı tahliye edip yeniden düzenleyerek uygun ve kaliteli hizmet veren bir sosyal tesise dönüştürdü. Tesisin açılışında konuşan Başkan Orhan Çerkez, "Halkın olanı halka vereceğiz" dedi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in 2024 yerel seçim vaatlerinden biri olan, özel işletmeler tarafından işgal altında bulunan alanların Çekmeköy halkına kazandırılması yönündeki çalışmalar aralıksız şekilde devam ediyor. Bu kapsamda, Merkez Mahallesi’nde uzun yıllar özel bir işletme tarafından kullanılan ve halk arasında "İspinoz Kafe" olarak bilinen alan tahliye edilerek yeniden düzenlendi. Alan, uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışıyla işletilecek bir sosyal tesise dönüştürülerek "Halk Kafe" adıyla vatandaşların hizmetine başladı. Çekmeköy’deki diğer sosyal tesislerde olduğu gibi burada da halkın bütçesine uygun, kaliteli ve erişilebilir hizmet anlayışı ön planda tutuldu. Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde yer alan sosyal tesisin açılışı, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in ev sahipliğinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılışa siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Çerkez: "Artık adıyla da ruhuyla da bu alan tamamen size, yani Çekmeköy halkına ait"

"Artık adıyla da ruhuyla da bu alan tamamen size, yani Çekmeköy halkına ait" diyerek selamlama konuşmasına başlayan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez "Bugün, bir kez daha halkın olanı halka teslim ettiğimiz bir projemizin açılışının mutluluk ve onurunu yaşıyoruz. Seçim döneminde meydanlarda sizlere söz verdiğimiz gibi, "Halkın olanı halka vereceğiz" dedik ve göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizdeki 182 işgal alanının tamamına yakınını özgürlüğüne kavuşturduk. Bugün açılışını yaptığımız bu mekân gibi, bu alanların bir kısmını halkımızın kullanımına sunduk; kalanlar için de çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Burası sadece bir kafeterya değil; halkımızın ailesiyle, evlatlarıyla, komşusuyla bir araya gelip kaliteli hijyenik ortamda nefes alabileceği, sosyalleşebileceği sıcak bir mekân oldu. Artık bu yer, tüm Çekmeköylülerin buluşma noktası, adeta ikinci evi haline geldi. Bunun böyle bilinmesini özellikle istiyorum. Hepinizin bildiği gibi burası daha önce özel bir işletmeydi. Biz bu alanı devraldık, tamirat ve tadilatını yaptık, eşyalarını ve dekorasyonunu yenileyerek bugün itibarıyla halkımızın hizmetine sunduk. Binayı biz inşa etmedik; bu yapıyı yapanlara katkı sunanlara teşekkür ediyoruz. Bu ülkede kim taş üstüne taş koyduysa, ona minnettarız. Hepimiz aynı ülkenin evlatlarıyız ve ortak değerlerde buluşmak zorundayız" dedi.

"İlçemizin geleceğini hep birlikte inşa etmeliyiz"

Başkan Çerkez sözlerini şöyle noktaladı: "Ülkemizde siyasal gerginliğin her geçen gün arttığı bu dönemde, biz Çekmeköy’de halk olarak birbirimize sarılmalı ve geleceğimizi birlikte inşa etmeliyiz. Biz burada hiçbir siyasi ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden, sadece halkına hizmet eden bir anlayışla çalışıyoruz. Ben ve çalışma arkadaşlarım, bu fikirle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Kimsenin bundan zerre kadar kuşkusu olmasın. Bu güzel mekânın ortaya çıkmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun."

Halk Kafe’ye ailesiyle gelen Ali Türkoğlu adlı vatandaş, "Kafemizden gayet memnunuz, yeni açıldı. Güzel hizmet veriyorlar. Belediyemizden de çok memnunuz" dedi.