Çekmeköy'de 'Tay' çizgi filminde koltuklar Gazze'de katledilen çocuklar için ayrıldı

Çekmeköy Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Gazze’de şehit edilen çocuklar anısına, koltuklarda çocukların isimlerinin yer aldığı salonda film gösterimi gerçekleştirdi.

Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, İstanbul’da 25 AK Partili ilçe belediyesi eş zamanlı olarak kültür merkezlerinde Gazze’de şehit edilen çocukların anısına “Tay” isimli çizgi film gösterimi düzenledi. Çekmeköy Belediyesi’nin de Turgut Özal Kültür Merkezi’nde düzenlediği etkinlikte, koltuklarında Gazze’de şehit edilen çocukların isimlerinin yer aldığı salonda film gösterimi gerçekleştirdi.

İnsanlığın onur sınavı haline gelen Gazze konusunda sessiz ve kayıtsız kalmanın gelecek nesiller tarafından yargılanacak bir ihmalkârlık olacağına dikkat çeken İstanbul ‘da ki AK Partili ilçe belediyeleri, herkesi Gazze’deki katliama karşı duyarlı olmaya davet etti.

İstanbul’daki 25 ilçe belediyesinin bir ay boyunca 11 farklı türde düzenleyecekleri etkinliklerle toplumsal hafızanın korunması ve İsrail’in 75 yıldır Gazze’ye karşı uyguladığı soykırımın kamuoyuna anlatılması hedefleniyor. İstanbul İlçe Belediyeleri 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek maksadıyla 20 Kasım-30 Aralık 2023 tarihleri arasında “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze” başlığıyla içeriğinde konferans, söyleşi, tiyatro ve film gösterimi, konser, panel, şiir konseri, yarışma ve sempozyum gibi pek çok kültürel faaliyetin yer alacağı bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Programın ilk etkinliği ise bugün tüm kültür merkezlerinde eş zamanlı olarak yapıldı. “Tay” isimli çizgi filminin gösterildiği etkinlik salonlarının tüm koltuklarında Gazze’de katledilen çocukların isimleri yer aldı ve dışarıdan hiçbir izleyici alınmadı.