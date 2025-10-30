Çekmeköy'de 29 Ekim kutlamalarında konser

Çekmeköy Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte İrem Derici konser verdi. Çekmeköylüler bir yandan Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşarken, bir yandan da İrem Derici’nin şarkıları ile doyasıya eğlendi.

Çekmeköy Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü şarkıcı İrem Derici sahne aldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte Çekmeköy halkı bir yandan Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yaşarken, diğer yandan İrem Derici’nin şarkıları ile doyasıya eğlendi. Konser arasında konuşan Derici, "Türkiye’nin dört bir yanında en büyük bayramımızı bugün kutluyoruz. Bugünün en seçilmiş ismi benim, çünkü bugün sizinleyim, Çekmeköy’deyim. Ve geçtiğimiz süreçte Çekmeköy Belediyesi hep yanımda oldu. O yüzden huzurlarınızda onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Biz Atatürk’ün çocuklarıyız. Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına ve devrimlerine sonuna kadar sahip çıkacak olan çocuklar biziz. Kaç yaşına gelirsek gelelim her zaman bu şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir tarafında sallandıracağız. Herkes bugünü tarihe yazsın. 102. yaşımızı büyük bir coşkuyla Çekmeköy’de kutluyoruz" dedi.

Ardından kürsüye çıkarak sanatçıya çiçek takdim eden Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Bu akşam Çekmeköy sizlerle çok güzel. İyi ki varsınız. İyi ki Cumhuriyetin çocuklarısınız. Kıymetli hemşehrilerim, sevgili gençler, çocuklar, kıymetli kadınlar. Yüreği Cumhuriyet sevdasıyla atan güzel insanlar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu akşam burada cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Tam 102 yıl önce 29 Ekim 1923’te bu millet kaderini yeniden yazdı. Umut karanlığı yıktı. Millet küllerinden yeniden doğdu. Yeni bir millet dünyaya geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu büyük sözü söyledi: ’Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’" dedi.

"Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, özgürlüktür. Cumhuriyet adalettir. Cumhuriyet kadındır, erkektir. Herkesin eşit olduğu bir ülkedir. Cumhuriyet milletin onuru ve gururudur" diyen Başkan Çerkez, "Bu inançla bu uğurda Atatürk’ün mirasına sahip çıkıyoruz. Sevgili gençler, sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Atatürk sizlere güvenerek ’Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yaşatacak, yüceltecek olan sizlersiniz’ dedi. Bu yüzden siz çalıştıkça, ürettikçe bu ülke daha da büyüyecek, daha da güzelleşecek. Daha da özgürleşecek. Unutmayın gençler, Cumhuriyet sizsiniz, umut sizsiniz, gelecek sizsiniz. Cumhuriyetin ruhunu yaşatan bir ilçeyiz. Birlikte üretiyoruz, birlikte paylaşıyoruz. Birlikte yürüyoruz. Bu güzel ülkemize dayanışmanın, kardeşliğin, komşuluğun en güzel örneğini yaşatıyoruz. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyet birlikte olmaktır. Omuz omuza yürümektir, paylaşmaktır, bölüşmektir. Biz bu ülkeyi kolay kurmadık, bu ülke bize emanet. Cumhuriyetin değerlerini sıkı sıkıya saracağız. Daha güçlü, daha aydınlık bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.