Çekmeköy'de bariyerlere çarpan aracın motoru yola fırladı: 3 ağır yaralı

Çekmeköy’de kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motoru yola fırlarken kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Olay sabah 06.00 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 D 4761 plakalı Volkswagen marka otomobil Kuzey Marmara Otoyolu Alemdağ kavşağında yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motoru yerinden fırlayarak yola savruldu. Kazada araçta sıkışan 3 kişi ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kaza yapan aracın yola savrulan parçaları itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.

Kazayı gören motosiklet sürücüsü Kadir Demirkoparan, "Yollar kaygandı. Büyük ihtimalle alkollüydüler. Hakimiyeti kaybedip bariyere vurdular. 3 yaralı vardı. Bir tanesi arabadan fırlamış, bir tanesi de yerde duruyordu. Biri de arabanın içindeydi." şeklinde konuştu.

"dedi.