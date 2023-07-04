Çekmeköy'de bir binada doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Çekmeköy’de bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Olay, Çekmeköy Çamlık Mahallesi Deniz Sokak’ta 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası binada yangın çıktı. Yangına mahalle sakinleri yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ile polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamada 1 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bina çevresinde önlem aldı. Patlama ile ilgili inceleme sürüyor.