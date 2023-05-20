Çekmeköy'de bir iş adamının evinden silah zoruyla milyonlar çalan şahıslar JASAT ekiplerince yakalandı

Çekmeköy’de bir iş adamının villasında bulunan kasadan mücevher ve 7 milyondan fazla parayı, silah zoruyla çalan 3 şahıs, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı. Olayı gerçekleştirenin ise iş adamının şoförü olduğu anlaşılırken çalınan mücevher ve paralar sahibine teslim edildi.

Çekmeköy’de ikamet eden bir işadamına ait evde, kendisinin evde bulunmadığı sırada maskeli ve silahlı bir şahsın, eşinin ve kızının kafasına silah dayayarak çelik kasayı açtırdığı ve içerisinden 320 bin Euro (7 Milyon lira ) değerindeki mücevheri, 5 bin Euro ve bin dolar nakit para ile evin garajındaki aracı alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Çekmeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), konuya ilişkin çalışma başlattı. Çekmeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, çalınan aracı ormanlık alanda terk edilmiş vaziyette buldu. Söz konusu evde incelemelerde bulunan ekipler, herhangi bir parmak izi ya da delile rastlamadı. Olay yerini gösteren bir güvenlik kamerasının bulunmaması, olayın evde çalışan görevlilerin olmadığı pazar günü ve evde sadece 2 kadının bulunduğu zamanda gerçekleşmesi üzerine olayın içeriden birinin yönlendirilmesi ve yardımı ile gerçekleşmiş olabileceği şüphesini arttırdı.

Hırsızlık olayını planlayan kendi şoförü çıktı

Evin içerisini ve kasanın yerini bilen çalışanlar üzerinden yürütülen araştırmalar neticesinde, evin şoförü Ş.P.’nin son zamanlarda sık sık yurtdışına çıktığı ve normalin üzerinde harcama yaptığı, Üsküdar’da bulunan bir kuyumcuya yakın zamanda ziynet eşyası bozdurduğu ve yabancı uyruklu sevgilisine hediye ederek ziynet eşyalarının bir kısmını yurtdışına çıkarttığı belirlendi.

Önce güvenini kazandı, sonra parasını çaldı

Hırsızlık olayının planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu tespit edilen şoför Ş.P., Ümraniye’de bulunan evinde çalıntı mücevherlerin bir kısmı ile kıskıvrak yakalandı. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden şahıs, iş adamının yanında yaklaşık 6 yıldır çalıştığını, önce güvenini kazandığını, evin içini iyi bildiğini, suç ortağı M.Ç.’yi kendisinin yönlendirdiğini, mücevherlerin bir kısmıyla yabancı uyruklu sevgilisi İ.K.’ye hediye aldığını, diğer kısmını da suç ortağı olan M.Ç. isimli şahsa verdiğini söyledi.

JASAT çalıntı mücevherleri sahibine teslim etti

Çalıntı mücevherlerin izini süren JASAT ekipleri, İ.K.’yi yurt dışında, suç ortağı M.Ç.’yi ise İzmir’de çalıntı mücevherlerle birlikte yakaladı. Olayın azmettirici Ş.P. ve faili M.Ç., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalınan mücevherler ve paralar sahibine teslim edildi.