Çekmeköy'de güneşin altında ısınan tavada yumurta pişirdiler

İstanbul’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Çekmeköy’de bir grup vatandaş güneşin altında tavada yumurta pişirdi. Güneşten ısınan tavaya kırılan yumurtanın saniyeler içinde piştiği anlar kameraya da yansıdı.

Uzmanlar tarafından yapılan uyarılara göre İstanbul bugün en yüksek sıcaklıklarından birini yaşadığı ve şehirde bugün hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aşabileceği belirtildi. Sıcaklıklar yükselince genelde doğu illerinde yaşanan ilginç manzara bu kez Çekmeköy’de yaşandı. Çekmeköy’de bir grup vatandaş güneşin altında ısınan tavaya yumurta kırarak pişirdi. Tavaya kırılan yumurta güneşin ve sıcak havanın etkisiyle saniyeler içerisinde pişti. Vatandaşlar pişirdikleri yumurtayı daha sonra beraber yedi.

Güneşin altında ısınan tavada yumurta pişiren Erkan Urtenur, “Sıcaklık 42 dereceyi buldu. Bayağı sıcak. Tavada yumurtamız da pişti. Allah yardımcımız olsun" dedi.