Çekmeköy'de halay çekenlerin arasına minibüsün daldığı anlar kamerada

Çekmeköy’de iddiaya göre park halindeyken hareket eden minibüs, sokakta asker eğlencesi düzenleyen grubun arasına daldı. Ortalığın bir anda karıştığı kazada 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı. Minibüsün halay çekenlerin arasına daldığı anlar telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi, Gazel Sokak’ta dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, içinde sürücüsü bulunmayan 34 FRY 275 plakalı minibüs, park halindeyken bir anda hareket ederek yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Minibüs, asker eğlencesi için davul zurna ile halay çeken grubun arasına daldı. Minibüs, park halindeki araçlara çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsün altında kalan kişiler itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

1 ölü 5 yaralı

Kazada B.T.(16), Cenk Caner Kemer(28), K.S.(13), Yasin Yıldırım(19) ve Can Pusa yaralandı. Yaralılardan 55 yaşındaki Sezai Yıldız ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Minibüsün sürücüsü Metehan Yılmaz gözaltına alındı. Yılmaz’ın ifadesinde, asker eğlencesi için aracıyla sokağa geldiğini, aracını park ettikten sonra vitese takıp el frenini çektiği, eğlenceye katıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra ise aracın yokuş aşağı hareket etmeye başladığını söylediği öğrenildi.

Asker eğlencesini düzenlediği belirlenen Şabettin Karaduman’a ise idari yaptırımlar uygulandı.

Dehşet anları kamerada

Minibüsün halay çeken vatandaşların arasına daldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşlar halay çektiği esnada hareket eden minibüs kalabalığın arasına dalıyor ve panik yaşanıyor.