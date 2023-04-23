Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde 23 Nisan coşkusu

Çekmeköy Hayvanat Bahçesi’nde düzenlenen ’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Ramazan Bayramı’nın son gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çekmeköy Hayvanat Bahçesi’nde coşkuyla kutlandı. Konser öncesinde çocuklar için alanda vantrolog, jonglör ve Buble Show gösterisi düzenlendi. İki bayramı bir arada karşılayan aileler ve çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla karşıladı. Etkinlik alanına aileleriyle birlikte gelen çocuklar doğayla iç içe düzenlenen etkinlikte keyifli anlar yaşadı. Düzenlenen yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu. Çekmeköy Hayvanat Bahçesinde gerçekleşen etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.

“Bayram coşkusunu paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Çekmeköy Hayvanat Bahçesi yetkilisi Burak Memişoğlu, “Çekmeköy Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde hem 23 Nisan Coşkusu hem Ramazan Bayramı hem de açılış yıl dönümümüze denk gelmesiyle 3’lü bayram coşkusu yaşıyoruz. Çocuklarımızın burada yüz boyama etkinlikleri, buble şovlar ve çocuk konserleri gibi eğitici ve öğretici faaliyetleri gerçekleşti. Hayvan dostlarımızı seviyorlar. Aileler, çocuklar, yaşlısı, engellisi bugün çok mutlu oldular. Bizler de bu bayram coşkusunu kıymetli ziyaretçilerimiz ile paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.