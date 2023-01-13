Çekmeköy'de iki yeni taksi durağı törenle hizmete açıldı

Çekmeköy Belediyesinin ilçenin farklı noktalarına inşa ettiği taksi duraklarına yenileri eklendi.

Çekmeköy Belediyesinin yıl içinde çalışmalarına başladığı 10 taksi durağından iki tanesi geçtiğimiz ay törenle hizmete açılmıştı. 2023 yılının ilk ayında ise Mimar Sinan Mahallesi ve Aydınlar Mahallesi’nde inşa edilen taksi durakları da törenle hizmete açıldı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış programlarına; AK Parti İlçe Başkanı Akın ilhan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Tahsin İnce, Ümraniye Şöförler Odası Başkanı Nezih Mert, meclis üyeleri, muhtarlar ve taksici esnafı katıldı.

“İhtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandı”

Programda selamlama konuşması yapan Başkan Poyraz, “Geçtiğimiz ay iki taksi durağımızı hizmete açmıştık. Bu ay da iki taksi durağımızı açıyoruz. Bunlar gerçekten güzel şeyler, baktığınız zaman çok büyük yapılar değil ama neticede buradaki taksici kardeşlerimizin ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanmış, yapılmış ve inşallah hem çalışanıyla hem müşterisiyle memnun edeceğimiz güzel mekanlar. Biz bu konuda bütün taksi duraklarımızı değiştiriyoruz. Modern yaşam mimarisine uygun bu yeni duraklarımızın şehrimize, esnafımıza ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.“ dedi.

“Taksiciler bu hizmeti unutmayacaktır”

Ümraniye Şoförler Odası Başkanı Nezih Mert, “Belediye Başkanımıza bu durakları kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Taksici esnafı bu hizmetleri hiçbir zaman unutmayacaktır.“ şeklinde konuştu.