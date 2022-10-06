Çekmeköy'de ilginç kaza kamerada

Çekmeköy’de bağlantı çıkışını kaçırınca refüjü aşarak yan yola giren sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, otoparktan çıkış yapan otomobile arkadan çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün Çekmeköy’de Şile Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, yan yol bağlantı çıkışını kaçırınca refüjü aşarak yan yola girdi. Refüjden geçerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otoparktan geri çıkış yapan başka bir otomobile arkadan çarptı. Bu sırada şehirlerarası yolcu otobüsün otomobile çarpmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, her iki otomobilde hasar oluştu.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.