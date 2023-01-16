Çekmeköy'de kavga ettikleri tekel bayisinde tüfekle ateş açan şahıslar yakalandı

Çekmeköy’de iki grup arasında çıkan tartışma nedeniyle, sinirlerine hakim olamayan panelvan minibüs sürücüsü, otomobil sürücüsünün üzerine aracını sürdü. Tekel bayisinde kavgaya devam eden şahısları ayırmak isteyen dükkan yetkilileri ile kavgaya karışan iki kişi arasında da tartışma çıktı. Daha sonrada dükkana geri gelen ve tüfekle ateş açan iki şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, Çekmeköy’de Çatalmeşe Mahallesinde 15 ocak tarihinde saat 00.35 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Y.N. ve D.N. isimli şahıslar ile başka şahıslar arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesiyle iki grup birbirine girdi. Kavgaya karışan panelvan minibüs sürücüsü, otomobil sürücüsünün üzerine aracını sürdü. İki grup bir tekel bayisinde tekrar tartışmaya devam etti. Bayi yetkilileri M.Ç.(38) ile kardeşi M.Ç.(24) iki tarafı dışarıya çıkarmaya çalıştı. Kavgaya karışan Y.N. ve D.N. isimli şahıslar bu sefer de bayi yetkilileri ile tartışmaya başladı.

Tekel bayisini tüfekle bastılar

Tekel bayisinden ayrılan Y.N. ve D.N. bir süre sonra geri geldi. Şahıslar dükkanda tüfekle rastgele ateş açtı. Olay yerine sevk edilen Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Y.N., D.N, M.Ç.(38) ile kardeşi M.Ç.(24) gözaltına alındı. Olayda kullanılan tüfek ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan Y.N. ve D.N. isimli şahıslar 16 Ocak tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. M.Ç.(38) ve M.Ç.(24) isimli şahıslar adli işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.