Çekmeköy'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Çekmeköy’de seyir halinde olan bir otomobil kamyonete çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yol ayrımında bulunan bariyerlere çaptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yaklaşık 20 metre kadar sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çekmeköy’de Şile Otoyolu Ümraniye İstikametinde saat 10.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre otoyolda seyir halinde olan Yunus T. hakimiyetindeki 35 DC 0198 plakalı BMW marka otomobil, aynı yolda seyir halinde olan 34 CFD 286 plakalı kamyonete çarptı ardından kontrolden çıkarak yol ayrımında bulunan bariyerlere vurarak takla attı. Takla atan otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra yol ortasında ters döndü. Kazanın etkisiyle araç sürücüsü Yunus T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Şile Otoyolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik tekrardan normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kazayı gören vatandaş Cihat Duman, “Biz yolda sabit hızda geliyorduk. Araç sol şeritten sağ şeride geçecek şekilde hızlı gelerek öndeki kamyonete vurdu. Kamyonetten sonra da bariyerlere vurarak takla attı. Sonra 15-20 metre sürüklenerek bu hale geldi araba” dedi.