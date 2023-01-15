Çekmeköy'de pompalı dehşeti yaşayan dükkan sahibi o anları anlattı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde iki sürücü arasındaki yol verme kavgası tekel bayine sıçradı. İş yeri sahibi sürücüleri dışarı çıkarınca duruma sinirlenen kişi bu sefer de eline aldığı pompalı tüfekle tekel bayisini bastı. Etrafa rastgele ateş açan saldırganın tehditler savurduğunu belirten dükkan sahibi Metin Çetin, "Kendimi kenara atmasam kurşunların hedefi olacaktım." dedi.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çekmeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, panelvan minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sonrası sinirlerine hakim olamayan panelvan minibüs şoförü otomobil sürücüsünü takip ederek sürücün bir tekel bayide alışveriş yaptığı sırada tartışmaya devam etti. Tekel bayi yetkileri iki tarafı dışarıya çıkardı. Panelvan minibüsüne binen şahıs aracını otomobil sürücüsünün üzerine sürdü. Sürücülerden biri kendilerini dükkandan çıkaran işletme sahibine sinirlenerek kısa süre sonra olay yerine eline pompalı tüfek alarak geri geldi.

Tekel bayisini pompalı tüfekle bastı

Sürücülerden biri yakınlarını da alarak kendilerini dükkandan çıkaran vatandaşa ait tekel bayisini bastı. Elindeki pompalı tüfekle tehditler savuran saldırgan dükkanı dağıttı, rasgele ateş açtı. Yaşanan o anları işletme sahibi anlattı.

“Elindeki silahla kapıyı ateş açmaya başladı”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan Metin Çetin, “Dışarıda olan olay bize de sıçradı. Olay yaşandıktan sonra şahıslardan biri dükkanımıza müşteri olarak geldi. Diğer sürücü de peşinden bunu takip etmiş. Dükkanın içine de tartışmaya devam ettiler. Ben de dükkana tartışmalarını söyledim ve dışarı çıkarttım. Şahıslar dışarı çıkarınca içlerinden birisi beni öldürmekle tehdit etti. Kısa süre sonra elindeki silahla kapıya ateş açmaya başladı. Sonunda kendimi kenara atmasam kurşunların hedefi olacaktım. Dükkana da girdi tavana ateş açtı. Biz arka kısmına geçtik. Yoksa bize de ateş açacaktı” dedi.