Çekmeköy'de yavru aslan ve ayıya şark sofrası kuruldu

Çekmeköy’de ünlü şef Enes Baytar, Hayvanat Bahçesi’nin maskotu olan 3 aylık yavru aslan ile ayıya özel menü hazırladı. Yavru aslan Alex ile yavru ayı Liva’nın kendileri için hazırlanan yemekleri iştahla yediği anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Çekmeköy’de Hayvanat Bahçesi’nin maskotu olan 3 aylık aslan Alex ile yavru ayı Liva’ya ünlü şef Enes Baytar birbirinden lezzetli özel menü hazırladı. Yavrular, afiyet ve ziyafetle kurulan piknik sofrasında kendileri için hazırlanan etleri, hamburgerleri, bulgur pilavını ve patatesleri büyük bir iştahla yedi. Yavruların enfes yemekleri iştahla yediği anlar renkli görüntüler oluştururken, ziyaretçiler o anları tebessüm ile izledi.

Çekmeköy Hayvanat Bahçesi yetkilisi Burak Memişoğlu, “Öncelikle bir şark sofrası kuruldu. Tabii Enes şefimiz sağ olsun burada güzel bir spesiyal sofra hazırladı. Özellikle hem piknik tadında yapmak istedik. Eşimiz, dostumuz ve buradaki misafirlerimizle birlikte. Soframızı burada bulunan canlılarımızla paylaşmak istedik. Aşımızı paylaşmak istedik. Bu sebepten ötürü kendimize ne reva gördüysek, kendimiz ne yediysek aynısından buradaki canlılarımızdan birkaç tane de olsa bunları tattırmak istedik. Ben başta şefimize teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Amacımız sadece burada insanlığımıza bir mesaj vermekti. Ve bu mesajda da gerçekten ne yiyorsan, ne içiyorsan aşından paylaşabilirsin. Bugün soframızda hamburger türümüz, et türümüz, yine haşlanmış patatesimiz vardı. Ve hatta o eski Anadolu’daki tarihimizde yer alan soğanı vurarak kırma olayını dahi burada gerçekleştirdik” dedi.

“Hayatımda ilk defa bir aslan ve bir ayıya yemek servisi yaptık”

Ünlü şef Enes Baytar ise, “Çok mutluyum. Çünkü hayatımda ilk defa bir aslan ve bir ayıya yemek servisi yaptık. Tabii mutluluğumuzun yanında onların yediği yemekten aldığı hazzı görünce daha çok mutlu olduk. Biz buraya Sakarya’dan geldik. Etlerimizden pişirdik, hamburgerlerimizden pişirdik. Buradaki hayvan dostlarımızla biz de kendi Anadolu mutfağımızı onlarla nasıl paylaşabiliriz hem buradan sosyal sorumluluk açısından da tüm herkese göstermek istedik” diye konuştu.