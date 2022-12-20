Çekmeköy'de zorlu parkur ve soğuk havada kıyasıya mücadele

Longest Night / Run or Ride 2022 Çekmeköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde Taşdelen Ormanları’nda gerçekleşti. Koşu ve bisiklet kategorilerinde sporcuların yarıştığı anlar havadan görüntülendi.

Çekmeköy Belediyesi destekleri ile Uzunetap tarafından 2013 yılında ilki gerçekleştirilen ve Türkiye’nin ilk gece koşusu ve bisiklet yarışı olan “En Uzun Gece - Koş ya da Pedalla” (Longest Night/Run or Ride), bir kez daha Çekmeköy Taşdelen Ormanları’nda start aldı. Koşu ve bisiklet olmak üzere iki farklı kulvarda eşzamanlı olarak gerçekleşen yarışta; koşu 8K, koşu 20K, ultra maraton 45K ve bisiklet 30 olmak üzere 4 ayrı kategoride kıyasıya mücadele yaşandı. Sporcular birbirleriyle olduğu kadar zorlu parkur ve soğuk havayla da mücadele ettiler. Yarışmayı tamamlayan tüm sporculara başarı madalyası verilirken dereceye girenler ise ödüllerini; Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Latif Coşar, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Çekmeköy İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Damla Doğru Yalçın‘dan aldılar.

Sporculara bando takımı eşlik etti

Yarış öncesi ve sonrası start alanında kurulan sahnede düzenlenen çeşitli etkinliklerle gece 02.00’ye kadar programda heyecan hep üst seviyedeydi. Bando takımı ile ısınma hareketleri gerçekleştiren sporculara, alanda kurulan sobaların başında Çekmeköy Belediyesi tarafından çay ve çorba ikram edildi. Karanlık ormanda başlarına ve ayak bileklerine taktıkları ışıklarla yollarını bulmaya çalışan yarışmacılara her 100 metrede bir asılan fosforlu bezler yön gösterdi.

“Herkese başarılar diliyorum”

Etkinliğe katılan sporculardan Miraç Efe Balkın, “20 kilometre koşu parkurunda yarışacağım. Bu etkinlikte ilk kez koşuyorum. Gece sonunda kürsü almayı düşünüyorum. Atletizm güzel bir spor herkese öneriyorum. Özellikle böyle etkinliklerle daha fazla imkanlar ortaya çıkıyor. Herkese başarılar diliyorum” dedi.

Öte yandan koşu ve bisiklet kategorilerinde sporcuların yarışı dron ile görüntülendi.