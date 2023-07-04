Çekmeköy'deki doğalgaz patlaması kameraya yansıdı

Çekmeköy’de bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Çamlık Mahallesi Deniz Sokak’ta saat 16.30 sıralarında 4 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi. Olayda yaralanan 64 yaşındaki Makhpurat G., Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Bölümü’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. mahalle sakini Hayrettin Ali Eke, "Aniden doğalgaz patlaması oldu. Nasıl olduğunu bizde bilmiyoruz. Kadın yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı” dedi.

Patlama anı kamerada

Öte yandan, 4 katlı binada meydana gelen patlama bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kafede 2 kadın 1 çocuk masada oturduğu esnada patlamanın meydana geldiği ve 2 kadının çocuğu da alarak kafeden kaçıştığı anlar yer aldı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Çekmeköy ilçesindeki bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana gelmiştir. Olayda ikamette yaşayan bir kişi hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, Kartal Eğitim Araştırma Yanık Merkezinde tedavi altına alınmıştır. Doğalgaz ekipleri gerekli tedbirleri almış olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.