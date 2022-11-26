Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Parkı yenilendi

Çekmeköy Belediyesi’nin Çamlık Mahallesi’nde yenilediği Fatih Sultan Mehmet Parkı vatandaşların hizmetine açıldı.

Çekmeköy Belediyesi tarafından Çamlık Mahallesi’nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda yapılan yenileme çalışmaları tamamlandı. Modern bir görünüme kavuşan park, vatandaşları ağırlamaya başladı. Parkın açılışına Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. Başkan Poyraz, ”Mahalle sakinlerimiz kullansın, eskitsin biz yenilerini yapalım. Farklı noktalarda farklı parklar yapalım. İnsanlarımızın oturup pikniklerini yapabileceği yeni bir park yapıyoruz. Çamlık Mahallemiz bizim için önemli bir mahalle” şeklinde konuştu.

795 metrekarelik Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda 6 adet oturma alanı, 50 kişi kapasiteli amfi, 2 adet aydınlatma direği ve çocuk oyun alanı oluşturuldu. Parkın 100 metrekare olan oyun alanı 315 metrekareye genişletilerek, alana kale temalı oyun grubu, dönence, zıp zıp, salıncak ve tahterevalli konuldu. Parkın peyzaj kısmındaki 155 metrekarelik yeşil alana ise ıhlamur, çınar ve erik ağaçlarından oluşan 10 adet ağaç, 410 adet çalı ve sarılıcı (ateş dikeni, kartopu, alev çalısı, yasemin, mor salkım) dikildi.