Çekmeköylü çocuklar 23 Nisan'da doyasıya eğlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çekmeköy’de düzenlenen birbirinden renkli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Her yıl birbirinden renkli etkinlikler ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Çekmeköy Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103. yıl dönümünde, Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı ve Cemal Güngör Parkı’nda düzenlediği etkinlikler ile kutladı. 7’den 70’e binlerce vatandaşın yoğun katılım gösterdiği programda; bando gösterisi, animasyonlar, çeşitli oyunlar ve ikramlar ile çocuklar doyasıya eğlenirken, etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın da katıldığı etkinliklerde çocukların gönüllerince eğlenerek keyifli bir gün geçirdi.

Başkan Poyraz etkinliklere katılan çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü. Çocuklarla hatıra fotoğrafları da çektiren Başkan Poyraz “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun ve milli egemenliğimizin tüm dünyaya ilan edilişinin 103. yılında; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi minnetle anıyor, tüm dünya çocuklarının ve bütün ulusumuzun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.