Çektikleri video kurgu çıktı: Gözaltına alındılar

Maltepe’de 2 araçta bulunan şahısların birbirine ateş etmesi kurgu çıktı. Yakalanan iki şahıs, “Sosyal medya yoluyla toplumda infial uyandırmak” suçundan adliyeye sevk edildi.

Maltepe’de 2 Eylül Cumartesi günü bir şahıs önünü kestiği aracı kurşunlamış ve diğer sürücü de kaçan sürücüye ateş etmişti. Sosyal medya üzerinde dolaşan görüntüler üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Çalışma sonucu,videoda bulunan şahısların Sinan U. (22) ve Şahan B. (22) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. İkametlerinde yakalanan şahıslarda bulunan videoların orijinallerinde videonun sahte olduğu, efekt programı üzerinden süslendiği tespit edildi. Videoda plakası 34 EOJ 259 ve 34 PE 9976 olarak tespit edilen araçlarda yapılan kontrollerde de herhangi bir fişek izine rastlamayan ekipler, videoda Şahan B. isimli şahsın elinde bulunan tabancanın kurusıkı tabanca olduğu ve ilçe yunus ekiplerince geçtiğimiz Cumartesi günü uygulama noktasında yakalandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, “Sosyal medya yoluyla toplumda infial uyandırmak- genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan adliyeye sevk edildi.