Çekya'da Türkiye'ye yardım seferberliği

Türkiye’nin Prag Büyükelçiliği’nin deprem nedeniyle düzenlediği yardım kampanyasına Çekya’da yaşayan Türkler yoğun ilgi gösterirken, tonlarca yardım malzemesi toplandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından AFAD’ın koordinasyonunda Çekya’nın başkenti Prag’ta bulunan Türk Büyükelçiliği tarafından düzenlenen yardım kampanyasına Çekya’da yaşayan Türkler yoğun ilgi gösterdi. Çekya’da düzenlenen yardım kampanyasında bağışlanan yardımlar, Prag Büyükelçiliği resmi konutu, Prag merkezli Lokanta isimli Türk restoranı ve Brno merkezli Türk-Çek Kültür ve İşbirliği Derneği lokalinde toplandı. İlk kısmı yarın hava yolu ile Türkiye’ye gönderilecek olan yardımların 3 tonu geçtiği belirtildi. Yardımlar, kışlık mont, bot, çadır, battaniye, temizlik malzemeleri, çocuk bezi, çocuk maması gibi acil ihtiyaçlardan oluştu.

Deprem nedeniyle Çek vatandaşları da yardım kuruluşları aracılığı ile bağış toplamaya başladı. Çek Kızılhaç’ı, Clovek v tisni, Charita CR ve ADRA isimli yardım kuruluşlarına bağışlanan maddi yardımların 36 milyon korunaya (1,5 milyon euro) ulaştığı bildirildi. PPF Group ve Skoda başta olmak üzere büyük Çek şirketleri de bağışta bulunuyorlar.

“Uzaktan ülkemize yardım etmenin tek yolu buradaki yardımları düzgün bir şekilde iletmek”

Bağışların toplandığı merkezlerden olan Lokanta isimli Türk restoranının sahibi Tuna Poyra yaptığı açıklamada, “Büyükelçiliğimizin başlattığı kampanyaya katkımız olsun istedik. Uzaktan ülkemize yardım etmenin tek yolu buradaki yardımları düzgün bir şekilde iletmek” ifadelerini kullanarak, yardımların hem Türkler hem de Çekler tarafından yapıldığını bildirdi.

“Aklımız, yüreğimiz depremzedelerle beraber”

Prag’da yaşayan Zeynep Çizmeci Kırkağaç isimli Türk vatandaşı ise, “Bu yardım kampanyası için Prag’da yaşayan Türkler ve Çekler seferber olduk. Aklımız, yüreğimiz orada depremzedelerle beraber. Maalesef orada bulunamıyoruz, elimizden gelen sadece buradan destek olmak” dedi.