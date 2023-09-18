Çekyata eli sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çekyatın arasındaki profile elini sıkıştıran kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çekyatın arasındaki profile elini sıkıştıran kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, 28 Haziran Mahallesi Bahriye Sokak’ta bulunan binanın 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli kadın, sağ elini koltuk arasındaki demir profile sıkıştırdı. M.K. elini geri çıkartamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, M.K.’nin elini sıkıştığı yerden çıkardı.