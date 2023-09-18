Çekyata eli sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çekyatın arasındaki profile elini sıkıştıran kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çekyata eli sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çekyatın arasındaki profile elini sıkıştıran kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, 28 Haziran Mahallesi Bahriye Sokak’ta bulunan binanın 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli kadın, sağ elini koltuk arasındaki demir profile sıkıştırdı. M.K. elini geri çıkartamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, M.K.’nin elini sıkıştığı yerden çıkardı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı