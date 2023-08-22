Celal Bayar vefatının 37'nci yılında anıldı

Türkiye'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 37. yıl dönümünde Gemlik Umurbey Mahallesi'ndeki mezarı başında devlet töreni ile anıldı.

Celal Bayar vefatının 37'nci yılında anıldı
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Türkiye’nin 3’üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 37. yıl dönümünde Gemlik Umurbey Mahallesi’ndeki mezarı başında devlet töreni ile anıldı.

3’üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ı anma programına Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Bursa Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu ile çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Çelenk ve saygı duruşunun ardından Bayar ailesi taziyeleri kabul etti.

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