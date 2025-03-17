Celalettin Yazıcı'dan Birlik ve Beraberlik Vurgusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Celalettin Yazıcı, Ramazan ayının manevi atmosferinde teşkilat mensuplarıyla iftar programında buluştu. Birlik ve beraberliğin pekiştiği davete AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ve teşkilat üyeleri de katıldı.

Yazıcı, iftar programında yaptığı konuşmada Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmanın önemine vurgu yaparak, “Bu mübarek ay, bizleri bir araya getiren, kardeşliğimizi güçlendiren özel bir zaman dilimidir. Aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığımız bu anlamlı akşamda, tüm teşkilat mensuplarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Samimi bir ortamda geçen iftar programında teşkilat mensupları bir araya gelerek sohbet etme fırsatı buldu. Başkan Barlas da Celalettin Yazıcı’ya daveti için teşekkür ederek, bu tür organizasyonların birlik ve dayanışmayı pekiştirdiğini ifade etti.