Celalettin Yazıcı'dan Dikkat Çeken Değerlendirmeler

AK Parti Silivri Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı, Ahmet Refik Bek’in konuğu olduğu programda Silivri’nin mevcut durumu, belediye hizmetleri, bütçe yönetimi, şehir planlaması ve geleceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Silivri’nin sahip olduğu potansiyelin yeterince değerlendirilemediğini savunan Yazıcı, ilçenin daha güçlü bir vizyon ve doğru yönetim anlayışıyla İstanbul’un en önemli yaşam merkezlerinden biri haline gelebileceğini ifade etti.

Silivri’nin tarım, turizm, coğrafi konum ve yaşam kalitesi açısından büyük avantajlara sahip olduğunu belirten Yazıcı, ilçenin sadece İstanbul’un bir ilçesi olarak değil, aynı zamanda bölgesel bir çekim merkezi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Yazıcı, bugüne kadar yapılan yatırımların önemli olduğunu ancak bundan sonraki süreçte daha planlı ve sürdürülebilir bir kalkınma modeline ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Bütçe Yönetimine Eleştiri

Programda belediyenin mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yazıcı, bütçe yönetiminin yerel yönetimlerin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu ifade etti. Bir belediyenin hizmet üretebilmesinin temel şartının mali disiplin olduğunu belirten Yazıcı, gelir-gider dengesinin sağlıklı şekilde yönetilememesi halinde hizmet kalitesinin de olumsuz etkileneceğini söyledi.

Mevcut dönemde bütçe performansının beklentilerin altında kaldığını öne süren Yazıcı, belediyenin gelir hedefleri ile gerçekleşen rakamlar arasında önemli farklar bulunduğunu savundu. Gelirlerde yaşanan sapmalara rağmen giderlerin yükselmeye devam ettiğini ifade eden Yazıcı, bunun mali planlama açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken bir durum olduğunu dile getirdi.

Şehircilikte Ortak Vizyon Vurgusu

Kent estetiği ve şehir planlamasının yalnızca teknik bir konu olmadığını ifade eden Yazıcı, şehirlerin aynı zamanda kültürel kimlik taşıyan yaşam alanları olduğunu söyledi. Silivri’nin yolları, kaldırımları, parkları, kent mobilyaları ve sosyal yaşam alanlarının ortak bir şehir vizyonu çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirten Yazıcı, plansız uygulamaların şehir kimliğine zarar verebileceğini ifade etti.

Şehirlerin insanlar gibi karakter taşıdığını dile getiren Yazıcı, bir kentin görünümünün o kentte yaşayan insanların yaşam kültürü hakkında da önemli ipuçları verdiğini söyledi. Silivri’nin daha düzenli, daha estetik ve daha yaşanabilir bir yapıya kavuşmasının mümkün olduğunu belirten Yazıcı, bunun için uzman görüşlerine dayalı planlamaların önem taşıdığını kaydetti.

Trafik ve Otopark Sorunu

Silivri’de özellikle yaz aylarında yoğun şekilde hissedilen trafik ve otopark sorununa da değinen Yazıcı, bu konuların önemli olduğunu ancak temel problemin yönetim anlayışı olduğunu söyledi. İlçedeki araç sayısı, mevcut otopark kapasitesi ve ihtiyaç duyulan alanların bilimsel yöntemlerle analiz edilmesi gerektiğini belirten Yazıcı, veri odaklı planlamanın önemine dikkat çekti.

Otopark sorununa sadece yeni alanlar açılarak çözüm üretilemeyeceğini ifade eden Yazıcı, mevcut alanların daha verimli kullanılmasının da önemli olduğunu söyledi. Özellikle çarşı merkezlerinde kısa süreli park alanları oluşturulmasının hem ticareti hem de trafik akışını olumlu etkileyebileceğini belirtti.

İmar Planları ve Vatandaş Katılımı

Programda Ortaköy, Kavaklı ve Selimpaşa bölgelerindeki planlama süreçleri de gündeme geldi. Yazıcı, vatandaşların planlama süreçlerine daha erken aşamalarda dahil edilmesi gerektiğini savunarak, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve bölge sakinlerinin görüşlerinin plan hazırlık sürecinde alınmasının önem taşıdığını ifade etti.

Planlama çalışmalarının tamamlanmasına yakın gerçekleştirilen toplantıların karar alma sürecinden çok bilgilendirme niteliği taşıdığını belirten Yazıcı, katılımcı yönetim anlayışının daha güçlü şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.

Silivri İçin Yeni Hedefler

Silivri’nin artık yalnızca temel belediyecilik hizmetlerini değil, kalkınma ve marka şehir hedeflerini de konuşması gerektiğini ifade eden Yazıcı, ilçenin tarım ve turizm alanlarında önemli fırsatlara sahip olduğunu belirtti. Gastronomi turizmi, kırsal turizm ve doğa turizmi gibi alanların Silivri için yeni ekonomik fırsatlar oluşturabileceğini söyleyen Yazıcı, yerel değerlerin markalaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Kadıköy karpuzu, Ortaköy pırasalı böreği ve bölgenin diğer yerel ürünlerinin daha etkin tanıtılması gerektiğini ifade eden Yazıcı, yerel üretimin desteklenmesinin hem ekonomik kalkınmaya hem de kent kimliğinin güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Programın sonunda Silivri ve Türkiye’nin geleceğine ilişkin umutlu mesajlar veren Celalettin Yazıcı, tüm eleştirilerinin daha güçlü bir Silivri hedefinden kaynaklandığını vurguladı. Yazıcı, doğru planlama, güçlü yönetim anlayışı ve ortak hedefler doğrultusunda hareket edilmesi halinde Silivri’nin sahip olduğu potansiyeli çok daha ileri seviyelere taşıyabileceğini ifade etti.