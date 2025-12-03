Celalettin Yazıcı'dan Silivri Gündemine Sert Eleştiriler
AK Parti Grup Başkanvekili Celalettin Yazıcı, Aralık ayı meclis toplantısında ekonomik krizden mahalle sorunlarına, kentsel dönüşümden sosyal projelere kadar birçok başlıkta eleştirilerini dile getirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Celalettin Yazıcı, meclis konuşmasında önce şehitler için taziyelerini iletti, ardından Silivri Belediye Başkanı’nın değerlendirmelerine yanıt verdi. Yazıcı, ekonomik kriz vurgusunun belediyenin hizmet üretmemesini açıklamadığını belirterek, “Bütçe gerçekleşme oranlarınız yüksek, gelirleriniz alınmış. Sorun kriz değil yönetimdir” dedi.
Mahallelerden Gelen Şikâyetler
İki ay boyunca mahalle gezileri yaptıklarını söyleyen Yazıcı, vatandaşların ilettiği sorunları tek tek sıraladı:
Piri Mehmet Paşa: Otopark eksikliği, dış cephe uyumsuzluğu, kentsel dönüşümde ilerleme olmaması.
Fatih Mahallesi: Özerdem ve Leylak Sokaklar ile 6 aydır kapalı olan Nurdan Sokak.
Mimar Sinan: Özgürlük Caddesi’nde kamulaştırma eksikliği, hurdacılarla ilgili yoğun şikâyetler.
Ali Bey: Kent Lokantası için “otopark yok, deprem performans analizi yapılmamış” iddiası.
Cumhuriyet: Kaldırımların yetersiz olması nedeniyle öğrencilerin yoldan yürümek zorunda kalması.
Selimpaşa: Yoğurthane ve un fabrikası arkası başta olmak üzere bozuk yollar.
Kentsel Dönüşüm ve Otopark Ücreti
Yazıcı, “Yarısı Bizden” sürecinin belediye tarafından sahiplenilmesini eleştirerek, kentsel dönüşümde vatandaşa çıkarılan 342 bin TL otopark bedelinin ciddi mağduriyet oluşturduğunu söyledi. “Devlet destek verirken belediye ek yük bindiriyor” ifadelerini kullandı.
Huzurevi Paylaşımları ve Bağışçılar
Selimpaşa’da yapımı süren Velalı Hala Huzurevi üzerinden belediyeye eleştiri yönelten Yazıcı, projenin bağışçılarca yapıldığını ancak sosyal medya paylaşımlarında bunun anılmadığını belirterek, “O insanların emeği yok sayılmamalı” dedi.
“Özür Dilemek Bir Erdemdir”
Konuşmasını 6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü hatırlatmasıyla tamamlayan Yazıcı, “Verilen sözlerin tutulmadığı yerde özür dilemek bir zayıflık değil, erdemdir” diyerek meclise mesaj verdi.