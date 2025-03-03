Celalettin Yazıcı'dan Silivri Meclisi'nde Çarpıcı Açıklamalar: Kentsel Dönüşüm, Deprem Hazırlıkları ve Çevre Sorunları Gündemde

Silivri Belediyesi Meclisi’nin Mart Ayı I. Birleşimi’nde söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Celalettin Yazıcı, konuşmasına Ramazan ayının başlaması nedeniyle İslam âlemine hayırlı olması dileğiyle başladı. Konuşmasının üç bölümden oluşacağını belirten Yazıcı, önce özel günlere değindi, ardından Silivri’nin son dönemde gündeme gelen sorunlarını değerlendirdi ve özellikle kentsel dönüşüm konusuna vurgu yaptı.

“Ramazan Ayı Mübarek Olsun”

Meclis konuşmasına Ramazan ayının bereket ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak başlayan Yazıcı, “Allah tutulan oruçları, yapılan ibadetleri kabul etsin. Bizlere Ramazan ayının ruhuna uygun hareket etmeyi nasip eylesin” dedi.

Demokrasi, Çoğulculuk ve Muhalefetin Gücü

Geçtiğimiz ay mecliste yaşanan tartışmalara da değinen Yazıcı, demokrasinin sessizlik değil, katılımcılık gerektirdiğini belirtti. Muhalefetin iktidarı eleştirme görevi olduğunu vurgulayan Yazıcı, “Güçlü ülkelerde güçlü muhalefet olur. Bir ülkenin, parlamentonun saygınlığı güçlü bir muhalefetle ölçülür” dedi.

Özel Günler ve Tarihi Anlamı

Yazıcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, “Kadınlar insandır, biz insanoğlu” diyerek Neşet Ertaş’ın sözlerini hatırlattı ve kadınların toplumdaki değerine vurgu yaptı. Ayrıca Çanakkale Zaferi, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Nevruz Bayramı’na değinerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve milli mücadele kahramanlarını saygıyla andı.

Silivri’nin Çevre ve Altyapı Sorunları

Silivri’deki çevre sorunlarına dikkat çeken Yazıcı, Kurfallı, Büyük Sinekli, Küçük Sinekli ve Sevmen mahallelerinde kanalizasyon sularının doğrudan Marmara Denizi’ne boşaltıldığını belirtti. Bekirli Mahallesi’nde atık suların Büyükçekmece Barajı’na karıştığını, Büyük Kılıçlı ve Küçük Kılıçlı köylerinde ise arıtma tesisi olmasına rağmen altyapı eksikliği nedeniyle atık suların dereye aktığını söyledi.

İSKİ’nin yıllardır çözüm üretmediğini vurgulayan Yazıcı, “İstanbul’da bu çağda atık suları arıtamıyoruz, dere yoluna akıtıyoruz. Çevre ve doğaya saygı sloganlarıyla hamaset değil, hizmet yapılmalı” diyerek tepkisini dile getirdi.

Kent Lokantası Üzerine Eleştiriler

Silivri’de açılan Kent Lokantası hakkında değerlendirmelerde bulunan Yazıcı, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun Kent Lokantası’nı “mega proje” olarak nitelendirmesini eleştirdi.

“Deprem, trafik ve kentsel dönüşüm gibi kritik konular varken bir lokantayı mega proje olarak ilan etmek kamuoyunun takdirine bırakılmıştır” diyen Yazıcı, ayrıca Kent Lokantası’nın dezavantajlı kesimlere hizmet vermesi gerektiğini, seçilen lokasyonun bu amaca uygun olmadığını belirtti.

Kent lokantalarının yeni bir hizmet olmadığını da vurgulayan Yazıcı, “Bu ve benzeri hizmetler yıllardır birçok ülkede uygulanıyor. AK Parti belediyeleri de benzeri hizmetleri sessiz sedasız ve ücretsiz olarak yıllardır sunuyor” dedi.

Silivri’de Kentsel Dönüşüm ve Deprem Hazırlıkları

Yazıcı, Silivri’nin en büyük sorununun kentsel dönüşüm olduğuna dikkat çekerek, Silivri’de deprem riskinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

“Silivri’de kentsel dönüşümün önünde dokuz büyük engel var” diyen Yazıcı, şu sorunları sıraladı:

Deprem Bilinci Eksikliği: Yöneticiler ve vatandaşlar arasında yeterli bilinç oluşturulamadı.

Kültürel ve Sosyal Direnç: Vatandaşlar mahallelerinden ayrılmak istemiyor.

Bürokratik Engeller: Mevcut yasal süreçler vatandaşı zorluyor.

İmar Kaynaklı Problemler: Plan değişiklikleri zor ve uzun süreçler gerektiriyor.

Ekonomik Sorunlar: Hissedarlar arasındaki anlaşmazlıklar süreci zorlaştırıyor.

Belediyelerin İsteksizliği: Belediyeler dönüşüm sürecine girmekte çekimser davranıyor.

Proje Üretilememesi: Kentsel dönüşüm adına somut projeler geliştirilemiyor.

Özel Sektörün İlgi Göstermemesi: Silivri’nin dönüşüm projeleri rantabl bulunmuyor.

Kentsel Dönüşüm İçin Çözüm Önerileri

Yazıcı, bu sorunların çözümü için önerilerini sıraladı:

Silivri Belediyesi’nde Kentsel Dönüşümden Sorumlu Bir Başkan Yardımcısı Atanmalı.

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Daha Aktif Hale Getirilmeli.

Vatandaşlara Kentsel Dönüşüm Sürecinde Destek Olacak Mentörlük Sistemi Getirilmeli.

Bilinçlendirme Panellerinin Dışında Birebir Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmaları Yapılmalı.

Uzlaşma Komisyonları Kurularak Hissedar Anlaşmazlıkları Çözüme Kavuşturulmalı.

Silivri’ye Özel Finansman Modelleri Geliştirilerek Dönüşüm Kolaylaştırılmalı.

“Depremle Mücadelede Daha Somut Adımlar Atılmalı”

Silivri’de deprem hazırlıklarının yetersiz olduğunu belirten Yazıcı, belediyenin yalnızca deprem haftasında paneller düzenleyerek değil, uzun vadeli projelerle süreci yönetmesi gerektiğini ifade etti.

“Deprem olunca arama kurtarma ekiplerini sahaya sürmek yetmez. Asıl mesele, binaları depreme dayanıklı hale getirmek” diyen Yazıcı, belediyenin bu konuda daha güçlü irade ortaya koyması gerektiğini belirtti.

Son olarak, belediyenin siyasi iradesini ortaya koyarak kentsel dönüşümde daha cesur adımlar atması gerektiğini ifade eden Yazıcı, “Eğer deprem öncelikli meselemizse, buna uygun şekilde hareket edilmelidir” diyerek sözlerini tamamladı.

Silivri Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Celalettin Yazıcı, mecliste alınan kararların Silivri halkına hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını noktaladı.