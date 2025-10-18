Celalettin Yazıcı: 'Silivri'nin geleceği temenni değil, hesap belediyeciliğiyle şekillenmeli'

AK Parti Grup Sözcüsü Celalettin Yazıcı, Silivri Belediyesi’nin 2026 yılı performans programı ve bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, bütçedeki gelir-gider dengesinden bağış kalemlerine, mali disiplin risklerinden kentsel dönüşüm projelerine kadar önemli değerlendirmelerde bulundu.

Silivri Belediye Meclisi’nin Ekim ayı üçüncü birleşiminde söz alan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Silivri Belediye Meclisi Üyesi Celalettin Yazıcı, AK Parti Grubu adına yaptığı konuşmada 2026 yılı bütçesini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Yazıcı, bütçenin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını, bir vizyonu ve yönetim anlayışını da yansıttığını vurguladı.

“Bütçenin yarısı bağış ve yardımlardan oluşuyor”

Yazıcı, bütçede öngörülen 5,5 milyar TL gelir ve 5,5 milyar TL gider kalemlerinin kâğıt üzerinde denk göründüğünü ancak ayrıntılarda önemli tutarsızlıklar bulunduğunu belirtti.

“Toplam gelirlerin üçte biri diğer gelirler, %11’i ise bağış ve yardımlar kalemi altında toplanmış. Bu iki kalem birlikte değerlendirildiğinde bütçenin neredeyse yarısı belirsiz kaynaklardan oluşturulmuş. 2024’te 3 milyon TL olan bağışın 2026’da 650 milyon TL’ye çıkarılması ciddi bir risk barındırıyor.” dedi.

Yazıcı, mali disiplinin zedelenebileceği uyarısında bulunarak, bütçedeki bağış kalemlerinin gerçekleştirilme oranına ilişkin geçmiş yıllardan örnekler verdi.

“Mal ve hizmet alım giderleri %56’ya yükselmiş”

AK Parti’li meclis üyesi, mal ve hizmet alım giderlerinin 3 milyar 133 milyon TL seviyesine ulaştığını, bunun da toplam bütçenin %56’sına denk geldiğini belirtti.

“Benzer ölçekli belediyelerde bu oran %35–40 civarındayken Silivri’de oldukça yüksek. Bu durum maliyetleri artırmakta, denetimi zorlaştırmakta ve şeffaflığı azaltmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Sermaye giderlerinin 1 milyar 109 milyon TL olarak öngörüldüğünü ancak bu yatırımların hangi mahallelere ve projelere ayrıldığının performans programında net belirtilmediğini de ekledi.

“Yedek ödenekler belirsiz, performans ölçümleri eksik”

Yazıcı, bütçenin neredeyse %10’unu bulan yedek ödeneklerin kullanım alanlarının belirsiz olduğunu söyledi. Performans programında ölçülebilir hedeflerin eksikliğine dikkat çekerek, “Yol yapılacak, park yapılacak deniliyor ama nerede, kaç kilometre, kaç metrekare olduğu yazılmamış. Hedefler net değil.” dedi.

Ayrıca 2024 yılına ait gerçekleşme oranlarının performans programında yer almamasını da eleştiren Yazıcı, “Bu verileri bilmezsek geleceğe dair grafik ve hesap kuramayız.” ifadeleriyle veri eksikliğine dikkat çekti.

“Tapu iptal davaları bütçede öngörülmemiş”

Konuşmasının önemli bir bölümünü tapu iptal davalarına ayıran Celalettin Yazıcı, geçmişte 18. madde uygulamalarından kaynaklanan davaların ekonomik etkilerine değinerek şu uyarıda bulundu:

“Bu davalar belediyenin karşısına milyarlarca liralık yük olarak çıkabilir. Ancak bütçede bu konuya ilişkin hiçbir öngörü yok. Hukuk, faiz ve gider kalemlerinde bu risk görülmüyor. Bu konunun Büyükşehir ve Bakanlık düzeyinde çözülmesi gerekiyor. Gerekirse biz de elimizi taşın altına koyarız.”

“Eleştirilerimiz yapıcı, desteğimiz samimi”

Konuşmasının sonunda bütçeye ilişkin parti grubunun tutumunu da açıklayan Yazıcı, “Eleştirilerimiz yıkıcı değil, yönlendirici ve yapıcıdır. Bütçeye ret oyu vermiyoruz, kabul oyu veriyoruz. Çünkü bu bütçeyi siz yaptınız, sorumluluğu da sizde.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Yazıcı, Silivri’nin geleceğini ilgilendiren bu bütçenin daha adil, üretken ve şeffaf bir anlayışla uygulanması gerektiğini vurgulayarak, “Silivri halkının emeğini, alın terini koruyan bir yönetim anlayışı diliyoruz.” ifadelerini kullandı.