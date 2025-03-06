Celalettin Yazıcı, Silivri Tarih ve Sanat Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve Odak Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Yazıcı, Silivri Tarih Derneği ve Silivri Sanat Platformu yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.
Silivri’nin tarih ve sanat alanındaki çalışmalarına katkı sunmak amacıyla düzenlenen toplantıda, kentin kültürel mirası, sanatsal projeler ve geleceğe yönelik iş birlikleri ele alındı. Celalettin Yazıcı, Silivri Tarih Derneği Başkanı Burak Mumcu ve yönetimine, Silivri Sanat Platformu Başkanı Abdullah Mutlu ve ekibine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Yazıcı, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Silivri’de tarih, sanat ve kültürel değerlerimizin korunması ve geliştirilmesi adına kıymetli dostlarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Şehrimizin kültürel dokusuna katkı sunan bu kıymetli çalışmaların her zaman destekçisiyiz,” ifadelerini kullandı.