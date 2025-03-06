Celalettin Yazıcı, Silivri Tarih ve Sanat Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Silivri’nin tarih ve sanat alanındaki çalışmalarına katkı sunmak amacıyla düzenlenen toplantıda, kentin kültürel mirası, sanatsal projeler ve geleceğe yönelik iş birlikleri ele alındı. Celalettin Yazıcı, Silivri Tarih Derneği Başkanı Burak Mumcu ve yönetimine, Silivri Sanat Platformu Başkanı Abdullah Mutlu ve ekibine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Yazıcı, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Silivri’de tarih, sanat ve kültürel değerlerimizin korunması ve geliştirilmesi adına kıymetli dostlarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Şehrimizin kültürel dokusuna katkı sunan bu kıymetli çalışmaların her zaman destekçisiyiz,” ifadelerini kullandı.