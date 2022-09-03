Celaliye'de feci kaza:1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 14.45 sıralarında E-5 karayolu Celaliye Mevkii Kumburgaz istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Bektaş yönetimdeki (63) 54 LJ 347 plakalı hafif ticari aynı yönde seyreden Tuğrul S. yönetimdeki 28 YH 202 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Olay sırasında büyük bir ses duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Hafif ticari araç içerisinde sıkışan sürücü Kadir Bektaş olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak incelemelere başladı. Bektaş’ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan Tuğrul S. isimli sürücü ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Bölgedeki kaza sonrası trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazanın sesini duyan bir vatandaş yaşananları anlatarak, “Kaza oluşunu görmedim ama çok şiddetli ses duyduk. Daha sonra vatandaşlarla ilgili yerleri aradık. Sanırım diğer araçtaki kişi hayatını kaybetmiş diğer kamyonetteki adam ise hafif yaralanmış öyle söylendi” dedi.