Çelebi Bandırma Limanı'nda canlı hayvan tahliyesi yönetim tarafından alınan önlemler ile hızlı sürüyor

Panama bandıralı, Uruguay’dan gelen 26 bin 875 adet besilik sığırın bulunduğu Nada (Livestock Carrier) adlı gemi Bandırma Çelebi Limanı’nda 7 no’lu rıhtıma yanaştı.

Uruguay’dan gelen 26 bin 875 adet besilik sığırın bulunduğu Nada (Livestock Carrier) adlı gemi Bandırma Limanı’na yanaşarak 142 alıcıya teslimatı için Bandırma Çelebi Limanı yöneticilerin aldığı önlemler sayesinde tahliyeler hızlı bir şekilde yapılmaya başlandı.

Bandırma Kaymakamlığı, Bandırma Belediyesi, Bandırma Liman Başkanlığı, Bandırma Gümrük Müdürlüğü ve Bandırma Çelebi Limanı ile mal sahipleri temsilcileri ile gemi acentelerinin yapmış olduğu ikili ve çoklu görüşmeler neticesinde, öncelikle hayvan gemisinin tüm kontrollerinin Bandırma körfezi açığında yapılarak gümrük işlemlerinin bitirilip yanaştırılması şeklinde ortak karar alındı.

Geminin tüm kontrol ve beyanname işlemleri tamamlanana kadar, Bandırma halkının kokudan etkilenmemesi için şehre en uzak olan 3 no’lu demir sahasında bekletilmeye alındı. Veteriner Sınır Kontrol Müdürlüğü’nün gerekli tüm evrakları gemi gelmeden önce kontrol ve teyidi, gemi yanaştığında resmi kontrolün ardından 30 dakika içinde tamamlanarak Çelebi Bandırma Limanı tarafından tahliyeye uygun tüm hazırlıkların gemi yanaşmasından en az 2 saat önce tamamlanarak ve gemi yanaştığında tüm ekipman ve personeliyle hazır olundu.

Hayvanları taşıyacak olan araçların liman kapısında değil gemi tahliye alanında yanaşmadan önce mümkün olan maksimum sayıda hazırda bekletilerek limana giremeyen araçlar ise Ayyıldız mahallesinde bekletilerek sırası gelen araç limana giderek yüklenmesi yapıldı. Araç sayısının olabilecek en yüksek adet ile hizmet verebilir halde hazırda tutulmasını sağlayan yönetim kapı giriş ve çıkış, plaka bildirimi gibi işlemlerin hızlandırılması için Gümrük Muhafaza Amirliği ile Çelebi Bandırma Limanı ve Nakliye şirketi arasında bir koordinasyon grubu oluşturuldu. Gümrüksel bir kısıt olan 300 kilonun altında ortalamada araç tartımında gemiye geri donup tekrar hayvan tahliye/yükleme operasyonunun vakit kaybına yol açması nedeniyle kantar yakınında bir padog oluşturularak işlemin burada gerçekleştirilmesi sağlandı.

Zaman kaybını sıfıra indirmek için yemek molalarında yemek alanına gidiş dönüş yerine geminin yanında tüm Çelebi personeli, alıcı, nakliyeci ve ilgili kişilere yemek servisi yapılarak tahliye işlemlerinin durmasına imkan sağlanmadı.

Nada gemisinin tahliyesi esnasında mal alıcıları, nakliyeciler ve ilgililer ile Bandırma’yı bir hafta içinde yaklaşık 4 bin 500 kişinin ziyaret etmesi ve konaklaması öngörülüyor.

Çelebi Holding Genel Müdürü Gürkan Bayır, "Hayvan gemileri gelmeden henüz yoldayken her türlü önlemi önceden alarak gelecek gemilerde bulunan hayvanların tahliyesini hızlandırdık. Bandırma’da hayvan gemileri en hızlı şekilde tahliye edilecek" dedi.