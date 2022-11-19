Çelebi ve Lise Silivri U-14 karmasını seçti

Silivri’de faaliyet gösteren kulüp oyuncuları ile aylardır yapılan fizibilite çalışmalarının ardından oluşturulan aday kadro önceki gün Beylikdüzü karması ile hazırlık maçı yaptı. Beylikdüzü ile yapılan hazırlık maçı karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı. Silivrispor Gençlik Geliştirme Direktörü Yılmaz Lise ve İstanbul Arena Kulüp Başkanı ve teknik patronu Cenk Çelebi öncülüğünde aylardır süren çalışmalar neticesinde TFF İstanbul U-14 karması için Silivri’den Muhammet Sitil, Mustafa Sitil, Efe Irğar ve Furkan Baysal Silivri’yi temsil etme hakkı kazanmıştır. Uzun yıllar sonra İstanbul karmasına seçilen oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik eder ve başarılarının devamını dileriz.