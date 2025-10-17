Türkiye’nin pirinç ihtiyacının yaklaşık yüzde 44’ünü karşılayan Edirne’de çeltik hasadı başladı. Son haftalarda etkili olan yağışlar, hasadı hem geciktirdi hem de zorlaştırdı.

Haziran ayından bu yana yağış almayan Edirne’de son haftalarda etkili olan yağmur, çeltik tarlalarını adeta çamur deryasına çevirirken, üreticiler ise hasatta paletli biçerdöverleri tercih etti.

Türkiye’nin çeltik ambarı olarak bilinen İpsala başta olmak üzere Edirne ve çevre köylerde başlayan hasatta verim üreticiyi sevindirse de fiyatlar beklentiyi karşılamadı.

Yaklaşık 480-500 bin dekar alanda ekilen çeltikte 6 aylık emek dolu süreç sona erdi. Su içinde yetişen çeltik, bu yıl uzun süren kuraklığa rağmen Meriç Nehri üzerindeki proje ve Tunca Nehri’nde yapılan planlı su kullanımı sayesinde su sıkıntısı yaşamadan büyüdü.

Hasat edilen çeltikler tarladan doğrudan kurutma tesislerine gönderiliyor. Biçim sahalarına yakın alanlarda kurulan makinelerde kömür yakıtıyla 60 dereceye ulaşan sıcaklıkta yapılan kurutma işlemi yaklaşık 8-10 saat sürüyor. Nem oranı düşürülen çeltik, kabuğundan ayrılarak fabrikalara sevk ediliyor.

Üreticiler verimden memnun

Edirne genelinde şu ana kadar alanın yüzde 40’ının biçildiği, biçim ve kurutma işlemlerinin 30 gün daha devam edeceği belirtiliyor. Üreticiler dekar başına ortalama 800 kilogram ürün aldıklarını ifade ediyor.

Üretici Alparslan Bıyıklı, "Kuraklık endişesi yaşadık ama sezon sorunsuz geçti. Yağışlar biçimi geciktirdi. Kuruda biçerken biçerdöver 2,5 litre yakıyorsa, çamurda 4 litreye çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Salih Gürsoy da, "Yağmur biraz engel oldu ama verimden şikayetimiz yok. Buğdayda ve ayçiçeğinde yüzümüz gülmemişti, inşallah pirinçte güler" dedi.

Hamit Sarı ise Üyüklütatar köyünde su sorunu yaşamadıklarını belirterek, "Meriç projesi sayesinde pompalar çalıştı, ürünümüzü zamanında aldık" diye konuştu.