Çeltik Mahallesi'ndeki Atıl Çamlık Alanı Silivri'ye Yeniden Kazandırılıyor

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Çeltik Mahallesi’nde atıl durumda bulunan Çamlık Alanı’nda yeniden düzenleme çalışmaları başlatıldığını açıkladı. Yıllardır kullanılmayan bu alan, yakın zamanda sosyal yaşam alanı olarak ilçeye kazandırılacak.

Başkan Balcıoğlu, bu proje kapsamında modern bir sosyal tesisin inşa edileceğini ve Silivrili vatandaşların burada keyifle vakit geçirebileceğini ifade etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, bölge halkı için aileleriyle birlikte dinlenip vakit geçirebilecekleri nitelikli bir yaşam alanı oluşturulmuş olacak.