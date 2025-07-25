Çeltik Mahallesi'ne Yeni Sosyal Yaşam Alanı Geliyor

Silivri Belediyesi tarafından Çeltik Mahallesi’nde yapımı devam eden Çamlık Sosyal Tesisleri projesi, mahalle halkının sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. İlçeye modern ve işlevsel bir sosyal alan kazandırma hedefiyle yürütülen projede çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da yer aldığı saha incelemesinde, ekiplerden gelinen son aşamaya dair bilgi alındı. Tesis tamamlandığında, vatandaşların bir araya gelebileceği, dinlenip sosyalleşebileceği yeşil alanlar ve sosyal donatılarla donatılmış yeni bir yaşam merkezi olacak.

Başkan Balcıoğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Çamlık Sosyal Tesisleri, hemşehrilerimizin nefes alabileceği, huzurla vakit geçirebileceği bir alan olacak. Bizim için halka hizmet, Hakk’a hizmettir. Çeltik Mahallemize yakışır bir tesis için gece gündüz demeden çalışıyoruz.”

Silivri Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı bu yeni sosyal alan, hem mahalle sakinlerinin hem de çevre bölgelerden gelen vatandaşların keyifle kullanabileceği bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.